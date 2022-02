Nikada nije rekla da joj je žao zbog zločina nad najbližima.

Džasmin Ričardson je bila najmlađa osoba ikada koja je u Kanadi osuđena za ubistva nakon što je planirala i brutalno ubila majku, oca i mlađeg brata 2006. godine u kanadskom gradu Kalgari. U tom trenutku je imala svega 12 godina, a sve je počelo kada je godinu dana ranije preko interneta upoznala starijeg mladića u kojeg će se zaljubiti - Džeremija Stajnkea (23).

Ono što ovaj tragičan slučaj čini bizarnijim je to što je Stajnke tvrdio da je vukodlak star 300 godina, a sa maloljetnom Džasmin se redovno dopisivao preko MajSpejsa i sajta za dopisivanje pod nazivom "VampireFreaks". Ubrzo je Džasmin počela da nanosi tešku šminku i oblači se u crno kako bi udovoljila ukusima svog novog dečka koji je uvek nosio bočicu svoje krvi oko vrata.

Razmenjivali su intenzivne i zabrinjavajuće poruke, a Džeremi joj je jednom prilikom napisao: "Ti si melem za moje oči i nedostaješ mi više nego ubijanje ljudi! Da li možemo zajedno da idemo i ubijamo ljude?"

Kada su Džasmini roditelji Mark (42) i Debra (48) saznali za vezu njihove ćerke, bili su užasnuti i odmah su joj oduzeli kompjuter i zabranili joj da ga kontaktira ili se viđa sa njim. To je nije sprečilo. Iskradala se noću da bi se našla sa njim, a Džeremijev bes prema njenim roditeljima je rastao. U prikolici u kojoj je živeo sa svojom majkom, objavio je uznemirujuću poruku na internetu: "Roditelji moje ljubavnice uopšte nisu fer, kažu da im je stvarno stalo ali nemaju pojam šta se dešava, samo pretpostavljaju. Želim da im prerežem vratove. Konačno će onda biti tišina, njihova krv će biti cena!"

Međutim, iako su i nakon zločina svi u prvi mah mislili da je Džasmin žrtva Džeremijevog plana, istražitelje i javnost je šokiralo kada se otkrilo da je ona orkestrirala sve. "Imam plan. Počinje tako što ih ubijamo i završava se tako što živim s tobom", poslala je ona Džeremiju poruku. Kasnije su njeni prijatelji otkrili da je pričala o ubistvu roditelja, ali je nisu shvatali ozbiljno. Džeremi jeste...

Nije poštedela ni mlađeg brata

Kada je pala noć 23. aprila 2006. godine, Stajnke je sjedio u svojoj prikolici i gledao, kako je on to opisao, "najbolju ljubavnu priču svih vremena", odnosno, uznemirujući film o serijskim ubicama "Natural born killers". Eksirao je bocu crnog vina i pivo dok je gledao film kako bi se "motivisao" da ode do kuće roditelja svoje devojke i sproveo njen plan u delo.

Stavio je na glavu ski masku, uzeo dva noža i ušao u kuću kroz podrum. Buka je probudila Debru koja je ustala iz kreveta da vidi šta se dešava. Ispred njen se našao maskirani uljez koji je bez reči počeo da je bode nožem. Njeno vrištanje je čuo Mark koji je uprkos pokušajima da iskopa Stajnkeu oči i ubode ga šrafcigerom, takođe ubijen ubodima noža. Kada je pitao uljeza "zašto", rečeno mu je: "ovo je tvoja ćerka željela!" Džeremi je Debru ubo 12, a Marka 14 puta.

Užasnut vriskom i bukom, osmogodišnji Tajler se zavukao u ćošak svog kreveta i držao igračku u obliku lajtsejbera preko grudi kako bi se zaštitio. Vjerovatno mu je bilo laknulo kada je na vratima sobe vidio svoju sestru, ali onda ga je upravo ona napala, besomučno ga ubadajući nožem u grudi. Stajnke je "završio posao" tako što je dječaku prerezao grkljan.

Pokušala da okrivi Džeremija

Džasmin i Džeremi su nakon krvoprolića počeli da beže kako bi započeli svoj zajednički život. Stajali su da kupe hranu, a viđeni su i u jednom klubu gdje su se "strastveno ljubili". Tijela porodice Ričardson su pronađena tek u 13 časova narednog dana kada je Tajlerov drug došao po njega da idu da se igraju. Umesto toga, zatekao je horor. Policija je u prvi mah posumnjala da je Džasmin ubica oteo kada nije bila među žrtvama, ali onda je klupko počelo da se odmotava. Dok su pregledali njen ormarić u školi, našli su mračne crteže na kojima se vide Stajnke i ona kako sijeku glave članovima njene porodice ili ih spaljuju žive.

Na kraju su ih uhapsili 160 kilometara od mesta zločina. Džasmin je u početku negirala da je učestvovala u ubistvima i sve pokušala da svali na Džeremija, ali je na kraju ipak sve priznala. Otkrila je da je brata Tajlera ubila jer nije htela da odrasta kao siroče. Brent Sekondijak, jedan od prvih inspektora koji su došli na mjesto zločina, rekao je u intervjuu za "CBC News" da ga je godinama proganjala slika dečakovog tela.

Džasmin na slobodi

Oboje su osuđeni za trostruko ubistvo. Stajnke je osuđen na tri doživotne zatvorske kazne i moći će da podnese molbu za uslovno puštanje tek 2033. godine, a zbog svojih godina Džasmin je osuđena na svega deset od čega je četiri godine provela u psihijastrijskoj bolnici. Puštena je 2016. godine i danas živi tajno u Kanadu pod drugim imenom.

"Ne mogu to da razumijem - čin takvog horora i nasilje. Nadam se da možemo da nađemo mir i nastavimo dalje. Moj najveći strah je da se nije promijenila, da je prevarila sistem i da nije nastavila dalje. Nadam se da je zaista preuzela odgovornost za svoja djela i da će moći da nastavi dalje", rekao je Sekondijak nakon što je Džasmin posle deset godina služenja kazne puštena iz zatvora. Nikada nije javno rekla da se kaje zbog zločina.

Masakr porodice Ričardson Izvor: YouTube/ Archives

