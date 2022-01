Mladić iz Švajcarske koji ne može ni na posao, ni na fakultet zbog toga što je odbio vakcinu, probao je da ispriča svoju verziju priče. Ali kada su ga pitali zašto se nije vakcinisao, nije imao smislen odgovor.

Izvor: YouTube/Tele1 AG

Prije pojave korona virusa, Nikolas Rimoldi bio je student, radio je pola radnog vremena u prodavnici i nikada nije bio na protestu. U Švajcarskoj, gdje živi, korona je izazvala najprije jedan lokdaun, pa drugi, da bi vlasti na kraju odlučile da su neophodne kovid propusnice. Nikolas nije želio da se vakciniše a sada je za "CNN" ispričao kako izgleda život nevakcinisanog mladog čovjeka u zemlji kao što je Švajcarska.

Odbio je da se vakciniše, što znači da više ne može da radi u prodavnici gdje je bio kasir. Ne može da prisustvuje predavanjima i završi fakultet, ne smije da jede u restoranima, ide na koncerte ili u teretanu.

Vakcine protiv korona virusa su najmoćnije oružje u pandemiji, ali postoje grupe ljudi koje i dalje odbijaju da ih prime. Da li zbog neinformisanosti, lakovjernosti prema teorijama zavjere... Njihov život trenutno predstavlja "ples" po granici između javnog zdravlja i građanske slobode. A "istaknuti" među njima prkose i pravilima koja su uvedena, kršeći mjere.

"U ponedjeljak sam bio sa 50 ljudi, jeli smo u restoranu. Policiji nikako ne bi bilo drago da to čuje", hvali se Rimoldi i objašnjava da postoje tajna mjesta gdje nevakcinisani mogu da se provode, kao da korona ne postoji. Ovakve događaje stručnjaci za zdravlje nazvali bi neopreznim i opasnim, ne samo po njih već i po sve s kojima nakon tog okupljanja budu u kontaktu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Živimo u noćnoj mori, društvo je podvojeno a ja se osjećam kao građanin drugog reda", rekao je Nikolas. Upitan zašto se nije vakcinisao, dao je čudan odgovor.

"Bila je to stvar principa. I neću da pričam dalje o tome. Vakcine nisu tema o kojoj mi uopšte razgovaramo", rekao je on ne ponudivši bilo kakav konkretan razlog.

Ali pitanje je dokle će moći da istjeruje ovaj stav, jer evropske zemlje već razmišljaju o uvođenju obavezne vakcinacije. Prva među njima je Austrija koja je potvrdila da će vakcinacija biti obavezna od 1. februara. Njemačka se bori sa nasilnim protestima, a novi kancelar Olaf Šolc poslao je antivakserima jasnu poruku.

"Nećemo dozvoliti malobrojnoj grupi neuračunljivih ekstremista da svoju volju pokazuje na čitavom društvu", rekao je on krajem 2021. godine. Sličan stav dijeli i francuski predsjednik Emanuel Makron.

"Da, želimo da razbesnimo nevakcinisane. I radićemo tako do kraja. To je naša strategija", kazao je on.