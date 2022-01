Dete je pronađeno živo nekoliko sati kasnije.

Na zastrašujućem snimku uhvaćen je trenutak kada je majka tinejdžerka bacila svoju novorođenu bebu u kontejner - pre nego što je dete pronađeno živo nekoliko sati kasnije.

Na video snimku se vidi kako žena dolazi automobilom pre nego što je otvorila zadnja vrata i bacila crnu kesu za smeće u kontejner 7. januara u Hobsu, u Novom Meksiku. Šest sati kasnije, snimci su pokazali kako tri osobe gledaju u kontejner pre nego što je jedan od njih pronašao bebu unutra. Novorođenče je bilo živo i sada je u stabilnom stanju i zbrinuto u bolnici.

Policajci su optužili 18-godišnju Aleksis Avilu (18) iz Hobsa za pokušaj ubistva i krivično delo zlostavljanje dece zbog napuštanja. Policajci kažu da je priznala krivicu. Džo Imbrijale, vlasnik radnje čije su bezbednosne kamere napravile snimak, rekao je da ga je policija zamolila da pregleda video u petak uveče.

"Nešto nije bilo u redu, video sam lica policajaca, a ona nisu izgledala kako treba. Rekao sam: 'Šta to tražimo?'. a policajci su rekli 'Tražimo nekoga ko je bacio crnu vreću za đubre u tvoj kontejner za smeće.' Okrenuo sam se i rekao 'molim te, nemoj mi reći da je beba'", rekao je Džo.

Na snimku se vidi žena - za koju policajci veruju da je Avila - kako ulazi na parking u belom sedanu i baca crnu kesu za smeće - u kojoj se nalazi njeno novorođenče.

Više snimaka pokazuje trenutak kada je dete spaseno nakon što su ljudi očigledno čuli plač novorođenčeta. Jedna žena je izvukla kesu za otpatke i reagovala na ono što je unutra. Odmah je počela da brine o bebi. Dete je previjeno pre nego što je predato policiji i hitnoj pomoći kada su stigli ubrzo nakon toga.

"Bio sam u šoku samo kada sam video snimak. Ne mogu da spavam noću samo znajući da je ova beba bačena u kontejner. Žao mi je, ali ko to radi? To je zlo. Nemam reči za to.", rekao je Džo.