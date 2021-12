Milijarder je iznio prognoze o kraju pandemije i kakva će biti 2022. godina kada je korona u pitanju.

Izvor: YouTube/Printscreen/60 Minutes

Bil Gejts je na svom blog naveo da je generalno optimističan kada je u pitanju godina koja nam dolazi, ali da i dalje postoji neke stvari koje ga veoma brinu.

On je u postu na svom blogu, pod imenom "Razlozi za optimizam posle tešle godine", iznio nekoliko optimističnih predviđanja - od mogućeg kraja pandemije do razvoja metaverzuma. Ipak, istakao je da postoji problem koji bi mogao da ugrozi sve, a to je što ljudi ne vjeruju dovoljno onima koji su na vlasti.

"To je jedno od pitanja koje me najviše brine dok se približavamo 2022. godini", napisao je on i dodao da političari moraju da budu važan činilac u rešavanju problema, kao što su promjena klime i sprječavanje sledeće pandemije.

"Međutim, malo toga može da se uradi ako ljudi odbijaju sve što kažu već na početku. Kada ljudi ne vjeruju, oni neće neće podržati velike inicijative. U tom slučaju, kada dođe do velike krize, malo je vjerovatno da će da slijede upustva nadležnih kako bi se 'prebrodila oluja'", dodao je on.

Kako kaže, ovaj skepticizam je posebno bio očigledan kako došlo do pandemije korone. Navodi da su dezinformacije u vezi,a koje su se proširile Sjedinjenim Američkim Državama i svijetom, ugrozile program vakcinacije, a samim tim je odložen kraj pandemije.

"Vlade možda morati da 'regulišu' onlajn platforme kako bi se efektivno uhvatile u koštac sa plasiranjem dezinformacija", istakao je Gejts.