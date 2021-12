Vlasti britanskog ostrvca Pijela raspisale su jedan od najneobičnijih konkursa za posao na svetu.

Izvor: YouTube/Printscreen/Erasmo Grenga

Kako kažu, u potrazi su za osobom koja će voditi restoran "Ship Inn", a već ima iskustvo u vođenju ugostiteljskog objekta, voli izolaciju i samoću te je spremna da prihvati titulu kralja, piše Gardijan.

Lošu stranu takvog posla predstavljaju neizvesne vremenske prilike, izolacija i dugi radni dani, ali istovremeno će novi radnik moći da uživa u čistom vazduhu i čarobnom pogledu na ptice, more, zalaske i izlaske sunca i biće potpuno izolovan od buke i gužve. U oglasu stoji i da će, ima li osoba problema sa samopouzdanjem, u ovom slučaju biti svesna činjenice da je kralj, odnosno kraljica.

Džon Marfi, koji već 40 godina dovodi turiste na ostrvo, kaže da će osoba koja dobije posao morati biti izuzetno posvećena poverenom zadatku, prenose mediji.

"Ne možete tek tako otići u prodavnicu kada ste na ostrvu. Morate biti posvećeni ovom poslu i voleti izolaciju, mir i tišinu. Malo je onih koji to mogu i žele", navodi.

Ostrvo Pijel je od poluostrva Furnes udaljeno samo kilometar, a do njega se stiže trajektom koji redovno vozi od aprila do septembra. Za neke čaroliju predstavlja njegova istorija, a za druge je to pab. Na ostrvu su početkom 1300. godine isposnici opatije Furnes izgradili dvorac da bi odvratili škotske napadače.

Vlasti sada traže osobu koja će na ostrvu provesti deset godina, a trebalo bi da se useli u aprilu. Uz vođenje paba, odabrani kandidat moraće da upravlja ostrvom i održava ga.

Ko god na kraju bude vodio pab postaće "kralj Pijela", a krunisaće ga u sklopu posebne ceremonije. Okupljeni zabiju zarđalu sablju u kantu s pivom, nakon čega novog kralja zaliju pivom po glavi, prenosi portal. Po završetku proslave novi kralj preuzima obavezu vođenja "Ship Inna" i održavanja ostrva.

Marfi je za Gardijan rekao da bi i sam voleo da radi ovaj posao, ali da smatra da je sa 73 godine prestar za takvu avanturu. Dodaje da će i dalje da posećuje ostrvo i turistima priča legende povezane s ovim slikovitim mestom.