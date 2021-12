Malta legalizovala kanabis za ličnu upotrebu.

Malta će ove nedjelje postati prva evropska zemlja koja će legalizovati kanabis za ličnu upotrebu.

Posjedovanje do sedam grama kanabisa biće legalno za osobe starije od 18 godina, a dozvoljeno je da se kod kuće uzgajaju do četiri biljke kanabisa, uz skladištenje do 50 grama osušenog proizvoda.

Glasanje za zakon u malteškom parlamentu u utorak će biti praćeno potpisivanjem zakona od strane predsjednika kako bi on bio usvojen do vikenda, rekao je za Gardijan Oven Bonici, resorni ministar.

Očekivalo se da će parlament Malte usvojiti zakon, koji je podržao premijer Robert Abela. Opoziciona Nacionalistička partija kritikovala je reformu, rekavši da će ona "normalizovati i povećati upotrebu droga" u zemlji.

Holandija je vjerovatno evropska zemlja koja se najviše povezuje sa opuštenim stavom prema upotrebi kanabisa. Međutim, posjedovanje i trgovina su tamo tehnički nezakoniti. Vlada umjesto toga ima "gedoogbeleid", "politiku tolerancije", prema kojoj je upotreba uglavnom prihvaćena unutar granica.

I Luksemburg je krajem oktobra najavio da će dozvoliti uzgajanje do četiri biljke i konzumiranje kanabisa odraslima u njihovim kućama i baštama za ličnu upotrebu.