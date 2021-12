Indijac Bharati do 1970-ih živio je sasvim normalnim i neupadljivim načinom života.

Mnogi ljudi zapravo ne vjeruju da je Bharatijeva priča istinita, ali je i te kako istinita. Ovaj čovjek poslednjih 45 godina drži podignutu ruku, a da je nijednom nije spustio. Amar Bharati je odabrao da postane Sadhu Indijanac (sveti pustinjak) prije oko četiri decenije, što znači da je izabrao da živi život daleko od materijalnih potreba kao i bilo kakvih nesvetih aktivnosti, drugim riječima - odlučio je da postane monah.

Ono što je zanimljivo je drastična transformacija od čovjeka kakav je bio u čovjeka koji je postao kao i razlog za to. Indijac Bharati do 1970-ih živio je sasvim normalnim i neupadljivim načinom života. Imao je za indijske standarde, pristojan posao u banci, svoj stan, suprugu i troje djece. Vremenom, kod njega je raslo nezadovoljstvo i osjećaj neispunjenosti zbog načina života i okruženja. To je trajalo dok jednog dana, niotkuda, nije doživio prosvjetljenje, zbog čega je odlučio da napusti porodicu, posao i prijatelje kako bi slijedio svoj vjerski poziv.

Odlučio je da posveti život indijskom božanstvu Shivi te se 1973. godine zavjetovao da nikad neće spuštati desnu ruku.

Amar Bharati je ubrzo postao prilično popularan širom svijeta i hiljade ljudi je bilo inspirisano ovim gestom. Na pitanje zašto drži podignutu ruku, uvijek je odgovarao da je da se ovim gestom bori protiv ratova i podržava svjetski mir, kao i da je način da pokaže svoje poštovanje prema Šivi.

"Ne tražim puno. Ne razumijem zašto ljudi stalno ratuju. Ne znam što nas to tjera na mržnju. Želim da Indija i cijeli svijet žive u miru", rekao je u jednom intervjuu prije desetak godina.

U početku je bol u njegovoj ruci bio užasan, ali bol nikada nije nadmašio njegovu posvećenost. Posle prve dvije godine počeo je da gubi osjećaj u ruci, a samim tim i bol je počela da nestaje. Da biste osjetili ogroman napor koji je Bharati ulagao poslednjih 45 godina, pokušajte da držite ruku nekoliko minuta i osjetićete bol najvjerovatnije nakon 2 ili 3 minuta.

Na Instagramu i drugim društvenim mrežama postoji nekoliko fotografija turista koji su uspjeli da nađu ovog pustinjaka o kojem se jako malo zna.

Ovaj čovjek još uvijek visoko drži ruku i ne planira da je spusti u skorije vrijeme. Čak i kada bi spustio ruku, raspravljali su korisnici raznih foruma, to vjerovatno ne bi bilo moguće bez teških povreda jer je ruka izgubila cirkulaciju te su kosti u njoj jako oštećene.