Postoji nekoliko dobrih načina da otpustite veliki broj ljudi, ali postoji i mnogo loših načina. Otpuštanje 900 ljudi preko "Zoom" aplikacije je verovatno jedan od njih.

Izvor: YouTube/Printscreen/ CBS New York

Višal Garg, izvršni direktor kompanije "Better.com", hipotekarnog giganta vrednog 6,9 milijardi dolara, sazvao je ishitreni sastanak sa 900 zaposlenih preko "Zoom" aplikacije da ih sve obavesti da više ne rade za kompaniju.

"Bila je to zaista, zaista izazovna odluka", kaže Garg na početku video snimka objavljenog na "TikTok"-u: "Ovo je drugi put u mojoj karijeri da ovo radim i ne želim to da radim. Poslednji put kada sam to uradio plakao sam. Ovog puta se nadam da ću biti jači."

Nakon što je podelio sa zaposlenima kako se oseća, Garg je saopštio da otpušta oko 15 odsto radnika kompanije "iz više razloga: tržište, efikasnost i performanse i produktivnost."

Ovo je očigledno bio samo vrh ledenog brega emocija koje je Garg osećao prema otpuštenim zaposlenima. Ovo je otkriveno u anonimnoj objavi na blogu, u kojoj se navoi da ih je Garg nazvao gomilom zabušanta koji su radili samo dva sata dnevno i "krali" iz kompanije, navodi "Fortune" magazin. Na sastanku nakon otpuštanja, prenosi "Insajder", Garg je preostalim zaposlenima rekao da je trebalo davno da "šutne" njihove kolege.

Prošle godine, "Forbs" je izvestio da je nezgodni izvršni direktor poslao i-mejl svim zaposlenima: „Prokleto ste spori. Vi ste gomila TUPIH DELFINA i... TUPI DELFINI se hvataju u mreže i pojedu ih ajkule. ZATO PRESTANITE. PRESTANITE. PREKINITE ODMAH. SRAMOTITE ME."

U svakom slučaju, nakon saopštenja usledio je Gargov direktniji način komunikacije: "Ako ste na ovom pozivu, vi ste deo nesrećne grupe koja je otpuštena. Vaš radni odnos ovde je prekinut. Stupa na snagu odmah."

Otpuštanje preko Zuma Izvor: YouTube/ CBS New York

Kristijan Čepmen, bivši pravni zaštitnik kompanije "Better.com", mislio je da se prijavljuje na još jedan sastanak sa direktorem Višalom Gargom.

Nije znao da će to biti njegov poslednji poziv kao zaposlenog u kompaniji za hipotekarne kredite.

Šta je pošlo naopako?

Hipotekarna industrija u SAD je podstaknuta refinansiranjem, koje je naglo poraslo tokom pandemije pošto su hipotekarne stope pale na istorijski minimum. Ali sa porastom stopa na hipoteke i očekivanim rastom, taj trend se usporava.

Nakon stalnog pada tokom prve godine pandemije, hipotekarne stope su dostigle rekordno nizak nivo početkom 2021, sa 30-ogodišnjim hipotekama koje su bile dostupne za samo 2,65 odsto. Ali, stope su sada u porastu.

Udruženje hipotekarnih bankara očekuje da će 30-ogodišnja hipoteka sa fiksnom kamatnom stopom završiti 2021. na 3,1 odsto i porasti na 4,0 odsto do kraja 2022.