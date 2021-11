Ako se ispostavi da je omikron blagi soj korone, čemu idu u prilog podaci o svim zaraženima u Južnoj Africi, nova varijacija virusa mogla bi da okonča pandemiju.

Izvor: Shutterstock/peenat

Novi soj korone nazvan omikron izazvao je veliku zabrinutost širom planete. Soj prvi put zabilježen u Južnoj Africi ima rekordan broj mutacija zbog čega se i SZO hitno sastala kako bi razmotrila moguće posledice mutiranog soja na planetu koja se već dvije godine bori sa pandemijom.

Kao što je srpski virusolog dr Milanko Šekler rekao, još uvijek nema mjesta panici. Dok mnogi pišu o "supermutantu" i "korona Frankenštajnu", naučnici u Južnoafričkoj Republici navode da nijedan od pacijenata kod kojih je do sada zabilježena infekcija nije morao u bolnicu. Uglavnom su u pitanju mlađi ljudi i simptomi omikron soja kod njih su glavobolja, umor i bolovi u mišićima.

Dok su njemački zvaničnici izjavili da bi, ako se ispostavi da je omikron najblaži soj do sada, to bio "rani poklon za Božić čitavoj planeti" jer bi to značilo da će "svesti" koronu na virus nalik gripu, Svjetska zdravstvena organizacija ipak upozorava da bi nova varijacija virusa mogla da ima ozbiljne posledice. Stručnjaci procjenjuju da će tek za dvije nedelje sa sigurnošću moći da iznesu nove informacije o omikronu, njegovoj prenosivosti i težini kliničke slike koju izaziva.