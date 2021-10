Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će u naredna tri mjeseca, odnosno do kraja godine, pomoći stočare sa dodatna tri centa po litru mlijeka, saopšteno je nakon sastanka resornog ministra Aleksandra Stijovića sa predstavnicima Unije stočara Crne Gore.

Stočare u ovom tenutku to ne zadovoljava, jer su tražili dodatnih deset centi po litru, pa ne isključuju ni mogućnost protesta, prenosi portal Pobjede.

Sekretar Udruženja poljoprivrednika Danilovgrada i predstavnik Unije stočara, Vlado Lakić, kazao je da su postigli konstruktivan dogovor da Ministarstvo pomogne sa dodatna tri centa do nove godine.

“Ono što bi realno bilo je da ide povećanje do nekih deset centi, jer je toliko poskupila stočna hrana. Mi grla ne možemo hraniti skupom stočnom hranom, a proizvoditi jeftino mlijeko”, rekao je Lakić nakon sastanka u Ministarstvu.

On je najavio da stočari ovih dana očekuju hitan sastanak i sa predstavnicima otkupljivača mlijeka.

“Stočarstvo je ugroženo i to možda najviše u ovoj posljednjoj godini. To ne znači da je ugroženo sa dolaskom nove Vlade, ali jednostavno došlo je do poskupljenja svih životnih namirnica. Mi smo sada ugroženi do te mjere da su mnogi ljudi počeli da rasprodaju stoku”, objasnio je Lakić.

On ne isključuje mogućnost novih protesta stočara.

“Treba da se usaglasimo sa svim članovima, prenesemo današnje stavove ministra i njegovih saradnika i prema tome da se odredimo u budućem periodu”, dodao je Lakić.

On je saopštio i da stočari traže hitan sastanak sa ministrom finansija Milojkom Spajićem i premijerom Zdravkom Krivokapićem, kako bi im iznijeli njihove probleme.

Lakić je poručio da ne djeluju politički.

“Ne djelujemo u cilju podizanja rejtinga bilo koje političke partije, već samo u cilju podizanja crnogorskog seljaka”, naveo je Lakić.

Stijović je ocijenio da je sastanak bio veoma konstruktivan, ali da je zaključak da je situacija na tržištu, posebno stočne hrane, veoma loša, zato što je Crna Gora uvoznik i što ne proizviodi dovoljno hrane.

“Njihova situacija je totalno nezavidna u ovom trenutku. Pošto se prethodne mjere koje smo kreirali sada završavaju, potrebno je da kreiramo nove, kako bi pomogli ovim ljudima da ostanu u svom poslu i nastave poslovne aktivnosti”, rekao je Stijović.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo apsolutno ima razumijevanja za probleme stočara.

“Razumijemo stanje u kojem se nalaze i tražimo modele i mjere kako bi im u ovoj budžetskoj godini, do kraja godine, pomogli da opstanu i održe farme. Napravili smo jedan zaključak i zajednički dogovor oko mogućnosti koje ima Ministarstvo. To je nešto sa čime ćemo kratkoročno da djelujemo, sa podrškom od tri centa sa naše strane”, objasnio je Stijović.

On je najavio da će se organizovati i sastanci sa prerađivačima i otkupljivačima mlijeka i dodao da očekuje da otkupljivači imaju razumjevanja i da podignu otkupnu cijenu, čime bi dodatno pomogli stočare.

Stijović je saopštio i da je Ministarstvo završilo Pravilnik o akcizama za gorivo, za poljoprivrednike.

“To je nešto što je sada na mišljenjima dugih institucija i vrlo brzo će ugledati svjetlost dana. Smatramo da će to biti jedan od dobrih modela koji će pomoći poljoprivrednim proizvođačima da i sa te strane budu na neki način relaksirani i da njihova proizvodnja bude jeftinija”, zaključio je Stijović.