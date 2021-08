Građevinski materijal je poskupio, a za njim i cijene stanova. U Podgorici cijene kvadrata u Siti kvartu su u prosjeku 1.500 eura, dok se na periferiji ne može naći ispod 1.200 eura, što je poskupljenje i do 30 odsto.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Kako su Pobjedi kazali vlasnici agencija za nekretnine, raduju se poslovanju od juna, otkad je nastupio bum prodaje stanova, kako na Primorju tako i u Podgorici.

U glavnom gradu građani se rijetko odlučuju na prodaju stanova i uglavnom ih iznajmljuju. Najskuplji crnogorski grad po cijeni nekretnina je Tivat gdje se cijena kvadrata ne može naći ispod 2.000 eura i godinama polako raste.

Vlasnik Zetagradnje Blagota Radović potvrdio je Pobjedi da je zbog poskupljenja građevinskog materijala počeo rast cijena stanova i da će njegova kompanija od 1. septembra poskupiti stanove za deset odsto.

“Prošle nedjelje smo radili detaljnu analizu i građevinski materijali koji se koriste u izgradnji stambenih objekata, kada sve saberemo, ako su u januaru koštali milion sada koštaju 1,36 miliona eura, što znači da je skočio za 36 odsto u prosjeku. Stanovi koje mi gradimo još nijesu skočili, ali od 1. septembra dižemo cijene 10 odsto”,poručio je Radović dodajući da oni imaju uvijek potražnju i nijesu reper za to.

Međutim, njegove procjene su da više nigdje na tržištu nekretnina u Podgorici, dakle ni na periferiji, ne može se naći kvadrat stana ispod 1.200 eura.

I direktorica podgoričke agencije ,,Iva nekretnine“ Mira Radović potvrđuje da su cijene stanova skočile u Podgorici, ali i da je ponuda mala.

“Od kada je pandemija korone i od kada je nestabilno sa svake strane, ne mogu vam se pohvaliti pretjeranim obimom posla, ali potražnje ima. Ako imamo stan koji je završen i ako ima neku normalnu cijenu, bukvalno se proda za dan. Ima potražnje i jako puno zainteresovanih. Valjda su klijenti upoznati da će cijene rasti i sad gledaju da kupe što mogu i sačuvaju svoj novac”, kazala je Radović.

Ističe da je Podgorica uvijek u fokusu, najprije zato što je centar obrazovanja.

“Svi dolaze, gdje god što ko proda, kupuje u Podgorici. Definitivno, to je tako i to se neće mijenjati. Uvijek je bila i biće potražnja za kupovinom”,kazala je Radović.

Što se tiče cijena stanova u Podgorici, ističe, zavise od mjesta, kvadrature stana i investitora.

“Nema svaka zgrada jednaku težinu. Zna se tačno šta i kako vrijede. Preko Morače vrlo teško možete naći jednosoban stan u prodaji, pošto se ljudi koji imaju stanove na toj lokaciji ne odlučuju za prodaju. Iznajmljuju i niko neće da otuđi nekretninu, jedino ako hoće da kupe nešto veće, pa im je prodaja nužna. Ako vam kažem da ja čekam da kupim sebi stan pet-šest godina, onda je jasno koliko toga malo ima valjanog”, kazala je Radović.

Na Starom aerodromu, dodaje ona, stanovi su uvijek interesantni za kupce, a pogotovo Siti kvart.

“ To je lokacija najtraženija za mlade ljude. U Siti kvartu se sada prodaje kvadrat jednosobnog stana 1.500 eura. Izgleda, zakon potražnje diktira cijene. I ta novogradnja se primakla. U izgradnji je 1.400 kvadrata, što podrazumijeva da čekate godinu i po dana na završetak stana”, kazala je Radović, koja dodaje da nemaju mnogo stanova u ponudi.

“Ranije smo imali puno zahtjeva za zakup, a malo stanova, sada imamo puno stanova praznih, malo zahtjeva za zakup i dosta zahtjeva za kupovinu, a malo zahtjeva za prodaju u ponudi”, istakla je Radović.

Mirko Vujović, vlasnik agencije Adria stone Budva, tvrdi da su najviše skočile cijene stanova u Podgorici, a da je Tivat sada najskuplji, jer godinama u tom gradu cijene nekretnina rastu polako.

“U Budvi nijesu mnogo porasle cijene nekretnina. Tu od pet do 10 odsto. Znam provjereno da su puno više cijene kvadrata skočile u Podgorici. Recimo, kod autobuske stanice u Budvi, to je neki širi centar grada, stanovi koji su sad završeni prodaju se za 1.750 eura kvadrat. To je na toj lokaciji prije godinu-dvije bilo 50 do 100 eura niže. Nije preko toga”, kaže Vujović.

Naglašava da su poslije korone doživjeli manji bum u prodaji, jer su valjda ljudi čekali, bojali se šta će biti sa novcem, hoće li biti inflacija.

“Sada dosta ljudi koji imaju kapital ulaže u nekretnine, najviše nam dolaze stranci. Imali smo dosta prodaja u junu i julu. Sada je neko malo zatišje, ali imamo dosta najava za septembar. Nadam se da neće neke nove mjere poremetiti ovo sadašnje omogućavanje ulaska stranaca u Crnu Goru”,naglašava Vujović.

Ponude, kaže, ima, jer se gradilo za vrijeme korone i država nije uvodila restrikcije.

“Trenutno je najskuplji grad Tivat, jer tu konstatno rastu cijene nekretnina. Ono što u Budvi možete da kupite za 1.600 po kvadratu, u Tivtu je isti taj kvalitet i slična lokacija što se tiče udaljenosti do mora 2.000 eura po kvadratu. Imate u Budvi neke lokacije gdje je skup kvadrat, gdje su luksuzini projekti, ali kad pričamo o nekom standardnom srednjem nivou gradnje, to je to”, kazao je Vujović objašnjavajući da u Tivtu skaču cijene bez obzira na poskupljenje građevinskog materijala jer je potražnja za prodajom i rentom velika.

Njegovo je mišljenje da cijene nekretnina u Podgorici još mogu rasti.

Poslovanje građevinskih firmi je, kažu iz PKCG, u jednom periodu bilo stabilno, ali su usljed rasta cijena građevinskog materijala mnoge kompanije pribjegle povećanju cijene nekretnina.

“Usljed svih uvedenih restriktivnih epidemioloških mjera došlo je do zatvaranja mnogih fabrika za proizvodnju građevinskog materijala, što je uslovilo smanjenje obima proizvodnje pa samim tim i povećanja cijena”, objasnili su iz PKCG.