Izvor: Vlada Crne Gore

Ministarka saobraćaja Maja Vukićević (DNP) saopštila je danas da ima određene rezerve prema sporazumu sa Ujedinjenim Arapiskim Emiratima (UAE).

"Na elektronskoj sjednici Vlade Crne Gore nisam podržala Predlog osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata. Razlog za to je što imam određene rezerve prema predloženom sporazumu. Ne protivim se investicijama – naprotiv, smatram da su potrebne Crnoj Gori. Međutim, Velika plaža je prirodno bogatstvo koje treba da sačuvamo, i ne mislim da je dobro da se cijela njena teritorija ustupi investitorima bez prethodnih jasnih garancija i analiza", napisala je Vukićević na društvenoj mreži Instagram.

Ona je dodala da vjeruje da ovakvi projekti moraju biti dobro razmotreni, uz potpunu transparentnost kako bismo bili sigurni da su u najboljem interesu države i građana.

Vlade Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata potpisale su prekjuče sporazume o ekonomskoj saradnji i zajedničkom ulaganju, na svečanosti u Predsjedničkoj palati u Abu Dabiju.

Predsjednik DNP Milan Knežević kazao je ranije u razgovoru za Njuzmaks Balkan da niko iz te stranke nije bio upoznat sa namjerom premijera i lidera Pokreta Evropa sad (PES) Milojka Spajića da potpiše sporazum sa UAE.

"Kasnije na Vladi su naši predstavnici bili upoznati sa tom inicijativom", pojasnio je on u razgovoru za Njuzmaks Balkan.

Na pitanje kako su glasali, pojasnio je da u Vladi nema glasanja, već da se izuzimaju mišljenja.

"Pošto je postojao okvirni sporazum, kolega (potpredsjednik Vlade Milun) Zogović i koleginica (ministarka saobraćaja Maja) Vukićević su glasali za taj okvirni sporazum, a za ovaj sporazum koji je uslijedio nakon toga je koleginica Vukićević izuzela mišljenje, a kolega Zogović glasao za sporazum, jer je mislio da se oslanja na osnovni sporazum koji je usvojen. Međutim, mi smo danas imali novi zaključak Vlade, gdje su čitava ta zakonska procedura i ocjenjivanje čitavog tog sporazuma prebačeni na Skupštinu i na taj način se makar eliminisala jedna misterija. Mi do jutros nismo znali da li će to biti u nadležnosti odlučivanja Skupštine ili ne i smatrali smo da je to vrlo problematično", rekao je Knežević.