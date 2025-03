Na javnoj raspravi je do sredine marta Nacrt Zakona o sigurnosti plovidbe. Koje novine donosi taj zakonski akt, u emisiji “Mirno more” Radija CG govorio je kapetan Goran Idrizović, generalni direktor Direktorata za pomorsku i unutrašnju plovidbu u Ministarstvu pomorstva

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Ovim zakonom, jedna od najvećih novina koju uvodimo, biće i obavezna sigurnosna pratnja brodova koji ulaze u Bokokotorski zaliv tokom tranzita tjesnaca Verige. Znači pilot će sad imati podršku tegljača koji će u suštini biti tu kao nekakva asistencija, eskort, kako mi to zovemo, pratnja, da u slučaju nekih neželjenih scenarija pomogne da se izbjegne pomorska nesreća, da se ne ugroze ljudski životi, da se ne zagadi more i da se ne ošteti imovina ili kulturno nasljeđe koje je na svakoj strani Bokokotorskog zaliva”, istakao je on, kako prenosi RTCG.

On pojašnjava da se novim zakonom konačo ruši “neki zamišljeni zid koji postoji između administracije pomoraca”.

“Znate da je neko ko hoće da napusti brod, da se zaposli na kopnu, da je to jako teško da postoje nekakvi administrativni limiti. Da nekome ko ima najveći čin u pomorstvu, on ne može da se zaposli na najnižim pozicijama u našim, recimo, administrativnim službama”, istakao je Idrizović.

Podsjeća da je bilo slučajeva da se pomorskom legislativom uglavnom bave i civilni sektor, ljudi koji, kako kaže, ne poznaju dovoljno tu tematiku, prenosi RTCG.

“Mi sad uvodimo uslov da lučki kapetan može biti samo onaj koji ima najmanje 36 mjeseci plovidbenog staža u svojstvu zapovjednika broda od 3000 BT ili više. Znači, to je nešto što je bilo logično, što je postojalo u bivšoj Jugoslaviji i što je bilo naslijeđeno kasnije i kod nas. U nekom momentu to ukinuto, mislim da je to ukinuto na štetu pomoraca i evo sad mi pokušavamo da to vratimo na pređašnje, čini mi se, pravo stanje”, zaključio je Idrizović.