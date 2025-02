Udruženje ugostitelja Budve smatra da se zakasnilo sa raspisivanjem tendera.

Udruženje ugostitelja Budve smatra da se zakasnilo sa raspisivanjem tendera, posebno pod ovim nefer uslovima, i da bi društveno i politički bilo odgovorno da se isti odloži za 1. novembar, a da se postojeći ugovori aneksiraju kako se cijela sezona ne bi dovela u opasnost.

“Nakon završetka javnog poziva, čiji rok je prekratak za nabavljanje sve potrebne dokumentacije, posebno bankarske garancije, slijedi postupak otvaranja ponuda i njihova evaluacija, što može trajati i do nekoliko sedmica u zavisnosti od broja pristiglih ponuda, složenosti same lokacije i slično. Nakon toga slijedi rok za žalbe od osam dana ovim smo ušli već u polovinu marta mjeseca. U slučaju da je trenutni zakupac dao nižu ponudu te izgubi, dužan je da predmetnu lokaciju vrati u prvobitno stanje za šta je potrebno barem dvije nedelje”, ističe Udruženje ugostitelja Budve.

Potom bi, dodaje, novi zakupac, nakon potpisivanja ugovora sa Morskim dobrom (rok za zaključenje je deset dana) bio dužan da dostavi urbanističko – tehničke uslove, idejni projekat, nekoliko saglasnosti od nadležnih institucija Ministarstva ekologije, Uprave za zaštitu kulturnih dobara, razne elaborate i sertifikate i potom gradjevinsku dozvolu – tek nakon toga se dobija odobrenje za rad.

“Znamo koliko je vremena potrebno za svaki ovaj dokument”, navodi Udruženje ugostitelja Budve.

Potom je, naglašavaju, potrebno izgraditi svu potrebnu infrastrukturu, put, vodu, struju i drugo, jer su prethodni zakupci sve sredili i vratili u prvobitno stanje.

“Zabrana izvođenja radova u prvoj zoni do mora u opštini Budva počinje 15. maja. Za uređenja plaza neretko se koristi teške građevinske mašine poput kamiona, bagera i valjka, uslijed nasipanja plaza, a to se direkto kosi sa naprednavedenom odlukom o zabrani gradnje. To će za posljedicu imati nespremne plaže kako ugovori nalažu, a to je 1. maj. U idealnim uslovima plaže se neće moći spremiti do 1. jula najranije”, navodi Udruženje.

Iz Udruženja ugostitelja Budve smatraju da je morsko dobro suviše značajno za našu destinaciju da bi se akcenat stavio samo na finansijski dio zakupa.

“Postoje zakupci koji su decenijama gradili imidž Crne Gore, bili uredni poreski obveznici, savjesni korisnici bez bilo kakvih neregularnosti. Mora se voditi računa i o drugim vrijednostima a ne samo nominalnim. Svjedoci smo i da su uplivom određenih stranih investicionih ulaganja ugrožena radna mjesta domaćeg stanovništva jer su oni povukli svoje sudržavljanje i poremetili ne samo ovo tržište, nego i mnoge druge socijalne aspekte. Smatramo da se zakasnilo sa raspisivanjem tendera, posebno pod ovim nefer uslovima, i da bi društevno i politički bilo odgovorno da se isti odloži za 1. novembar, a da se postojeći ugovori aneksiraju kako se cjela sezona ne bi dovjela u opasnost”, zaključuje se u saopštenju.