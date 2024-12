Poslanici amandmanima traže oko 66 miliona eura za izgradnju i rekonstrukciju brojnih ulica, lokalnih puteva, sportskih objekata, centra za autizam, adaptaciju skijališta, nabavku autobusa, uređenja autobuske stanice...

Stiglo je više od 60 amandmana na predlog zakona o budžetu za narednu godinu, koji su dostupni na sajtu parlamenta, od kojih za većinu njih poslanici nijesu dali predloge kako da se dođe do tog novca, već je ostavljena formulacija da se “predloži usklađivanje u budžetu”. Za dio amandmana predložili su korišćenje budžetske rezerve, ne objašnjavajući kako će se ona kasnije nadoknaditi, pišu Vijesti.

Poslanici amandmanima traže oko 66 miliona eura za izgradnju i rekonstrukciju brojnih ulica, lokalnih puteva, sportskih objekata, centra za autizam, adaptaciju skijališta, nabavku autobusa, uređenja autobuske stanice...

Matični Odbor za ekonomiju, finasije i budžet još nije završio sjednicu o predlogu budžeta za 2025. godinu, niti je razmotrio pristigle amandmane. Na započetoj sjednici svoje stavove su iznijeli predstavnici Državne revizorske institucije, Centralne banke, sindikata, poslodavaca i zainteresovanih NVO, dok je ostalo da se organizuje drugi dio sjednice gdje će poslanici saopštiti svoje stavove. Nije poznato kada će predlog zakona biti na sjednici na plenumu.

Amandmane su podnijele poslanici Demokrata, GP URA, Koalicije “Za budućnost Crne Gore”, PES-a, nezavisnog kluba poslanika, SD-a... DPS i predstavnici manjinskih paritja zasada nemaju amandmana. Vlada je dala devet amandmana, prenose Vijesti.

Amandmani Demokrata vrijedni su nepunih pet miliona eura od čega je nekoliko amandmana za Nikšić, pa se tako traži novac iz tekuće budžetske rezerve za nastavak izgradnje ulice Jezerski put (300.000 eura), rekonstrukciju puta od Donje Crkvice do Gornje Crkvice (400.000), izrada projektne dokumentacije za Straševsku, Željezničku i Stubičku ulicu (200.000), izgradnju i opremanje trafo-stanice (400.000 eura).

Između ostalog, Demokrate traže i 800.000 eura za asfaltiranje putnog pravca Stravce-Brskut u podgoričkoj opštini, adaptacija putne saobraćajnice kroz mjesnu zajednicu ‘’Spuž” u dužini od jednog kilometra (440.000 hiljada), zatim 1,13 miliona za asfaltiranje glavnog kružnog puta u dužini od 14 kilometara u mjestu Šekular u beranskoj opštini i 1,46 miliona za asfaltiranje lokalnih puteva u dužini od 18,1 kilometar u Beranama....

Koalicije “Za budućnost Crne Gore” predala je amanmane koji su vrijedni oko 19 miliona eura, a i ova politička grupacija traži više novca za Nikšić i to rekonstrukciju ulice II dalmatinske brigade (2,5 miliona), izgradnju centra za autizam (3,5 miliona) za koji je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete određena lokacija i u toku je izrada glavnog projekta koji će biti završen početkom 2025... Tu su i amandmani za rekonstrukciju puta od nikšićkog naselja Rubeža do Ski-centra Vučje (3,5 miliona), rekonstrukciju glavnog puta kroz Dragovoljiće (584,000 eura), rekonsturkciju puta kroz Baloslave (525 hiljada), rekonstrukciju ruralnih puteva u Opštini Nikšić (dva miliona), rekonstrucija sportske dvorane i veznog bloka u sportskom centur Nikšić (tri miliona)...

Ova koalicija traži i 1,3 miliona eura za rekonstrukciju lokalnog puta L 16 Mijokusovići-Povija- Ostrog u dužini od 10,5 kilometara i povezivanje tog puta sa putem prema Glavi Zete, zatim 400.000 eura za rekonstrukciju i asfaltiranje puta Bliskovo-Stožer, za rekonsturukciju i izgradnju lokalniih puteva u Bijelom polju oko 615.000....

SD traži za uređenje gradskog parka u Nikšiću 400.000 eura, za izgradnju parking garaže do 200 mjesta za potrebe Doma zdravija i budućeg setališta pored Lima 750 hiljada...

Sledeće godine se u Nikšiću održavaju lokalni izbori.

Povezivanje Ski-centra na lokaciji Smiljača i Žarski jedan je od amandmana pokreta GP URA koji traži da se suma od 5.000 eura koliko je za ovaj projekata planirano poveća na šest miliona u narednoj godini, traži se isto toliko novca za nabavku novih autobusa u Glavnom gradu, 1,45 miliona za sanacija saobraćajnice Herceg Novi - granični prelaz Kobila, 3,5 miliona za izgradnju centra za autizamu u Nikšiću, 70.000 eura za adaptaciju sportsko-rekreativne sale u školi ‘’Bećo Bašić” u Plavu, 80.000 eura za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju gradske obilaznice (sjeverna obilaznica) u Plavu, 120.000 za adaptaciju skijališta na lokalitetu “Paljevi” u Plavu, pišu Vijesti.

Takođe, URA predlaže da se sa 360.000 na milion poveća izdvajanje za opremanje glavne autobuske stanice u Herceg Novom, 100.000 eura za pripremu tehničke i projektne dokumentacije i izgradnja operacione sale u porodilištu u Ulcinju, 30.000 eura za izradu tehničke i projektne dokumentacije za uređenje staza za šetnju oko Plavskog jezera, a predlaže se i povećanje izdvajanja za meterijalno obezbjeđenje porodice sa 10,5 na 21 milion eura.

“Oko sedam hiljada porodica u Crnoj Gori prima socijalnu pomoć, odnosno, materijalno obezbjeđenje i to u iznosu od 85 do 161 eura, u zavisnosti od broja članova porodice. U zemlji koja se sve više suočava sa rastućim siromaštvom i sve izraženijom nejednakošću, ova mjera je ključna kao vid podrške ovoj kategoriji društva. Povećanje koje iznosi 50% za iznos materijalnog obezbjeđenja će djelimično olakšati težak život navedene kategorije građana”, obrazloženje je amandmana.

Poslanici PES-a, između ostalog, traže 810.000 eura za rekonstrukcija puta Skakavac-Štitari, u dužini od 10 kilometara u Beranama i 800.000 za rekonstrukciju puta Tomaševo-Sokolac u Bijelom Polju u dužini od devet kilometara. Iz kluba nezavisnih poslanika traži 1,79 miliona za rekonstrukcija puta Stevanovac-Slatina, rekonstrukciju puta Pavino Polje - Dauti 1,98 miliona eura... Vlada je imala 9 amandana od kojih je najvažniji plan da se uzme osam miliona eura kredita od Svjetske banke (SB) za projekat modernizacije finansijske infrastrukture Crne Gore i njeno usklađivanje sa SEPA standardima, kako prenose Vijesti.

Takođe, predložen je set amandmana u vezi sa budžetima uprava za saobraćaj i kapitalne projekte, a u vezi sa novim višegodišnjim projektima, kao i nekim projektima koji nijesu završeni zaključno sa ovom godinom pa se rok pomjera za sljedeću godinu. Među njima su rekonstrukcija regionalnog puta R-18 Bar-Sutorman-Virpazar”, ukupne procijenjene vrijednosti 64 miliona eura sa rokom realizacije od naredne do 2028. godine, rekonstrukcija šetališta u Igalu od Galeba do Titove vile”, ukupne procijenjene vrijednosti 3,4 miliona sa rokom realizacije do kraja naredne godine, sanacija nesanitarnog odlagališta Zakršnica, Mojkovac”, ukupne procijenjene vrijednost pet miliona eura, naučno-tehnološki park u Podgorici, ukupne procijenjene vrijednosti 13 miliona...

Tu su i amandmani kojima se povećava vrijednost određenih projekata koji će se realizovati iz budžeta uprava za saobraćaj i kapitalne projekte u međuvremenu završena projektna dokumentacija za predmetne aktivnosti pa je došlo do uvećanja procijenjenih vrijednosti projekata od onih koje su navedene u predlogu budžeta za 2025. godinu....

Demokrate predlažu da se 1,63 miliona kod Fonda zdravstva drugačije preraspodijeli i da se izdvoji više novca za odvojeni život Ijekara na specijalizaciji unutar Crne Gore, a van mjesta prebivališta i one na specijalizaciji van Crne Gore.

“S obzirom na to da iznos ovih sredstava nije rastao jos od 2009. godine i da su cijene zakupa nekretnina porasle, a poštujući nedavnu peticiju preko 200 Ijekara na specijalizaciji za povećanje finansijskih sredstava za odvojeni život, smatramo apsolutno opravdanim da se pomenuta sredstva povećaju sa 333 eura na 650 eura u neto iznosu za Ijekare na specijalizaciji van Crne Gore, i sa 110 eura na 350 eura u neto iznosu za Ijekare na specijalizaciji unutar naše zemlje”, piše u obrazloženju amandmana Demokrata, pišu Vijesti.

Na taj način će se stvoriti uslovi, piše u obrazloženju, za obezbjeđivanje finansijskih sredstava za povećanje naknade za odvojeni život Ijekara na specijalizaciji.