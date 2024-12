Prema njegovim riječima, vozna sredstva datiraju iz 1975.godine, a najnoviji vozovi su iz 2013.godine, najoptimističnije je da za dvije, tri godine očekujemo nove vozove, i tada bi se donekle riješi saobraćaj u željezničkom prevozu.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Iz Bara za Bijelo Polje jutros saobraća jedan voz 6101, a za ostale linije u lokalnom saobraćaju koristi se alternativni prevoz, autobusi, dok je međunarodni brzi voz, saobraćao po redu vožnje, kazao je u jutarnjem programu Budilnik, na Televiziji E, direktor Uprave za željeznice Denis Lukač.

Prema njegovim riječima, vozna sredstva datiraju iz 1975.godine, a najnoviji vozovi su iz 2013.godine, najoptimističnije je da za dvije, tri godine očekujemo nove vozove, i tada bi se donekle riješi saobraćaj u željezničkom prevozu.

,,Željeznički sistem je uređen i funkcioniše u okviru četiri željeznička preduzeća, tu je upravljač Željeznička infrastruktura, Željeznički prevoz koji se bavi prevozom putnika, ljudi, teretni operater Montecargo i imamo četvrtu kompaniju Održavanje željezničkih voznih sredstava. Sljedeća institucija koja je u željezničkom sistemu jeste Uprava za željeznice, koja vrši nadzor nad funkcionisanjem željezničkih društava. Uprava za željeznice vrši nadzor nad tekućim održavanjem željezničke infrastrukture, i tu imamo finansiranje tekućeg održavanja. Kada je u pitanju Željeznički prevoz, Uprava za željeznice vrši nadzor nad provođenjem ugovora u javnom prevozu putnika, a kada su u pitanju ostale kompanije, a ujedno i ove dvije”, kazao je Lukač.

Uprava, kako je dodao, takođe vrši nadzor nad sistemom upravljanja bezbjednošću, to jeste bezbjednosnim pitanjima, izdaje certifikate za bezbjednost, licence, bavi se regulatornim dijelom poslova.

“Krovna institucija je resorno Ministarstvo, koje ima nadležnost u kontroli funkcionisanja ovih društava u pogledu finansijskog poslovanja, takođe i kroz odbor direktora vrši nadzor funkcionisanja i poslovanja”, rekao je Lukač.

Vozna sredstva su prilično stara, podsjeća Lukač, iz 1975.godine, a najnovija su tri španska voza Caf-a iz 2013.godine, te je to činjenica sa kojom se bori Željeznički prevoz,i, dodaje on, pokušava da održava ta prevozna sredstva.

,, Jedino ispravna, i potpuno bezbjedna vozna sredstva se mogu naći u saobraćaju. To je prednost naše uređenosti, jer su nam jako rigorozni propisi i ne dozvoljava se apsolutno nikakva improvizacija. Iz ove situacije možemo izaći nabavkom novih vozova, što je i u toku, jer se trenutno se vodi postupak odabira konsultanata, koji će, zajedno sa Željezničkim prevozom i resornim Ministarstvom, napraviti tender, provesti taj postupak do kraja i negdje, optimistično da kažem, za dvije do tri godine možemo očekivati nove vozove, i na taj način ćemo sigurno dugoročno riješiti problem star preko 20 godina”, istakao je direktor Uprave za željeznice.

Svi moraju dati doprinos da se stanje što se tiče prevoza, poručuje Lukač, željeznicom popravi, i tu vidi mnogo načina da se afirmiše prevoz vozovima, te, kako kaže, i mogućnosti da mediji afirmišu takvu vrstu prevoza.

“U kratkoročnom periodu bi mogli da uvrstimo u svoju ponudu turistički voz, koji bi saobraćao redovno. To bi bio jedan brend, i jedna prezentacija, kako željezničkog saobraćaja, tako i naših prirodnih ljepota. Mislim da smo jedinstveni po tome što možemo iz jednog nacionalnog parka da dođemo u drugi nacionalni park vozom. U prilog ovoj tvrdnji ide i zainteresovanost turističkih agencija za takav tip usluga”, zaključio je Lukač.