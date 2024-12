U “Limitrane cijene” su uvršteni domaći jogurt i kisjelo mlijeko svih gramaža, pa su na listi ukupno 52 prehrambena proizvoda, dok je među osnovne životne namirnice (so, ulje, šećer, brašno top 400 i 500) dodato kravlje mlijeko u kesi.

Vlada je blago proširila spisak proizvoda koji je obuhvaćen državnom akcijom za ograničenje marži, tako što je korigovala postojeći i dodala mu par domaćih mliječnih proizvoda. U “Limitrane cijene” su uvršteni domaći jogurt i kisjelo mlijeko svih gramaža, pa su na listi ukupno 52 prehrambena proizvoda, dok je među osnovne životne namirnice (so, ulje, šećer, brašno top 400 i 500) dodato kravlje mlijeko u kesi.

Glavni razlog za ovaj potez, kako kažu iz Vlade, bila je zaštita domaćih proizvođača mliječnih namirnica koji su u posljednje vrijeme ugroženi kju groznicom.

Ovo, između ostalog, piše u odluci koju je Vlada usvojila u četvrtak.

“Limitirane cijene” su pokrenute 6. septembra i trajaće do 31. januara naredne godine. Riječ je o ograničenju marži za ukupno 66 proizvoda, 51 prehrambenog i 15 higijenskih - kroz koje je Vlada očekivala sniženje cijena više od 1.000 artikala. Marže u sektoru prehrane su u trgovinama na veliko i malo ograničene na 10 odsto, dok su za higijenu ograničene na maksimalno 10 odsto u trgovini na veliko i 15 odsto u trgovini na malo.

Na snazi je, takođe, i ranija mjera za ograničenje marži na pet osnovnih prehrambenih namirnica, odnosno na suncokretovo ulje, kristalni šećer, brašno tip 400 i 500 i kuhinjsku so.

Vladinom odlukom se iz grupe prehrambenih izvlači i među ovih pet namirnica uvrštava litarsko kravlje mlijeko u kesi. To znači da ovu listu sada čini šest namirnica. Maksimalna marža na ove proizvode u trgovini na veliko je pet odsto, dok u je u trgovinama na malo ograničena na sedam odsto.

Međutim, lista od 51 prehrambene namirnice je sada uvećana za dva proizvoda - jer se dodaju jogurt domaće proizvodnje svih gramaža i kiselo mlijeko iste proizvodnje. “Limitiranim akcijama” je do sada bio obuhvaćen samo litarski jogurt sa 2,8 odsto mliječne masti, dok kiselog mlijeka uopšte nije bilo. To su ujedno i jedini proizvodi koji su dodati, dok je domaći bijeli sir u rinfuzu koji je do sada bio dio akcije, korigovan pa se sada odnosi na sve domaće sireve i to svih gramaža. To znači da su na Vladinom spisku za ovu akciju sada ukupno 67 proizvoda.

“Limitirane cijene” se kao ni prvobitna akcija iz marta ne odnose na markete kojima je ukupna kvadratura ispod 600 kvadrata na državnom nivou...

Da akcija nije ugrozila snabdjevenost tržišta, da je uticala na stabilizaciju, snižavanje cijena osnovnih životnih namirnica i nisku stopu inflacije, kazao je sredinom novembra potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj. On je istakao da je mjesečna inflacija za oktobar bila nepostojeća, odnosno da se cijene u odnosu na septembar nisu mijenjale.

“Imajući u vidu navedeno, jasno je da je akcija ‘Limitirane cijene’ 44. Vlade, bez ugrožavanja kontinuiteta snabdjevenosti tržišta, uticala na stabilizaciju i snižavanje cijena osnovnih životnih namirnica kao i na ukupnu nisku stopu inflacije u Crnoj Gori. Ministarstvo će nastaviti da u kontinuitetu prati cijene osnovnih životnih namirnica prema utvrđenoj metodologiji i shodno tome predlagati mjere u cilju zaštite standarda građana”, poručio je Đeljošaj.

Naša država je u septembru ove godine, prema podacima Monstata, prvi put od decembra 2023. godine zabilježila mjesečni pad cijena - deflaciju. Cijene u oktobru su bile u prosjeku niže 0,4 odsto nego u avgustu. Slično se dogodilo i prošle godine, kada je deflacija zabilježena u novembru i decembru.

Da je kju groznica za podneblje Crne Gore uobičajena bolest i da uglavnom prolazi bez posljedica, ističe se na sajtu Insituta za javno zdravlje (IJZ).

Ističe se da su posljedice minimalne posebno ako se osoba odmah pri pojavi tegoba javi ljekaru, kako bi se na vrijeme dijagnostifikovala i započela terapija antibioticima.

“Groznica je širom svijeta rasprostranjena infekcija uzrokovana bakterijom ‘Coxiella burnetii’. Registruje se u brojnim zemljama Evrope (Francuska, Njemačka, Španija, Mađarska i druge). Infekcija kod ljudi je obično asimptomatska, ali može imati blagi do teški i rijetko smrtonosni tok. Obično se manifestuje kao bolest slična gripu i može uključivati simptome kao što su: iznenadna glavobolja, groznica, bolovi u mišićima, umor, noćno znojenje, gubitak u težini, bolovi u zglobovima i mučnina...”, ističe se na sajtu IZJ.

Iz IJZ su u septembru saopštili da je u toku ove godine od kju groznice oboljelo osam osoba.