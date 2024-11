Obaveza Crne Gore prema Evropskoj uniji je postepeno povećanje cijene električne energije, kazao je ministar energetike Saša Mujović.

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

Iako je prije samo nekoliko dana premijer Milojko Spajić izjavio da neće doći do povećanje cijene električne energije od 1. januara 2025 godine, danas je ministar Saša Mujović, odgovarajući u Skupštini na pitanja poslanika Mihaila Anđušića (DPS), kazao da je obaveza prema Evropskoj uniji (EU) postepeno povećanje cijene električne energije do 2027 godine.

Mujović je kazao da je pitanje električne energije od esencijalnog značaja za građane.

“Na putu ka EU imamo neke obaveze. Jedna od njih je postepeno povećanje cijene električne energije do 1. januara 2027. godine kako bi ta cijena bila bliska tržišnoj vrijednosti. Direktiva EU je da ta cijena bude veća nego što je danas. To ćemo učiniti na način da bude pod kontrolom i da potrošači to u velikoj mjeri ne osjete“, kazao je Mujović.

Dodaje da su u pripremi Zakona o energetici.

“Građani će prema njemu, cijenu električne energije plaćati po dinamičnoj cijeni”, navodi ministar.