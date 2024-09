Korekcija cjenovne politike dolazi u trenutku nakon što su pojedine niskobudžetne aviokompanije (Low Cost Carriers- LCC) u prethodnom periodu otkazale neke od linija ka Crnoj Gori zbog cjenovne poltike ACG.

Aerodromi Crne Gore (ACG) do kraja ove godine će objaviti novu podsticajnu šemu (povoljnosti za sve aviokompanije) sa ciljem daljeg rasta saobraćaja, posebno sa glavnih emitivnih tržišta koja su važna za crnogorski turizam, a biće i korigovana lista strateških ruta od kojih neke više neće biti njen dio.

Ovo je zvanično rečeno “Vijestima” u državnoj kompaniji.

Korekcija cjenovne politike dolazi u trenutku nakon što su pojedine niskobudžetne aviokompanije (Low Cost Carriers- LCC) u prethodnom periodu otkazale neke od linija ka Crnoj Gori zbog cjenovne poltike ACG.

“Svjesni značaja dobre avio-povezanosti za crnogorski turizam i za državu Crnu Goru, u dogovoru sa ministarkom saobraćaja Majom Vukićević, odlučili smo da korekcijama podsticajne politike učinimo naše aerodrome još konkurentnijima, kako za avio-prevoznike iz LCC segmenta, tako i za sve ostale prevoznike, posebno za one čije je prisustvo bitno za ukupnu avio-povezanost Crne Gore. Cjenovna politika Aerodroma Crne Gore i do sada je bila rukovođena idejom da bude u funkciji privlačenja novih aviokompanija i ukupnog rasta saobraćaja, tako da su osnovne cijene aerodromskih usluga i usluga zemaljskog opsluživanja među najkonkurentnijima, imajući u vidu aerodrome u okruženju”, naveli su iz ACG.

Kako navode, izmjene koje su se desile u podsticajnim politikama nekih aerodroma u okruženju (Tirana, Dubrovnik i Sarajevo), od kojih neki na određeni način predstavljaju našu direktnu konkurenciju, dovele su do toga da su pojedine aviokompanije, posebno iz LCC segmenta, pokazale smanjeno interesovanje za razvoj saobraćaja na našim aerodromima.

“To predstavlja dodatni razlog da, u cilju povećanja naše konkurentnosti, pripremimo predlog nove podsticajne šeme, za što smo dobili punu podršku Ministarstva saobraćaja”, naveli su iz ACG.

Iz kompanije nije precizirano koje će tačno naknade biti smanjenje i koliko ne sada iznose.

Pojašnjeno je da za definisanje početka važenja nove podsticajne šeme treba da obave dodatne interne analize i da održe sastanke sa naznačajnijim partnerima.

“S obzirom na to da važeća regulativa obavezuje sve aerodrome da se prilikom definisanja komercijalne politike prema aviokompanijama pridržavaju principa transparentnosti i nediskriminacije, kao i do sada, nova podsticajna politika biće javno publikovana i to, kako očekujemo, do kraja godine i važiće za sve zainteresovane aviokompanije. Njen cilj je dalji rast saobraćaja, posebno sa glavnih emitivnih tržišta za crnogorski turizam”, kazali su u ACG.

Iz državne kompanije kažu da je definisanje liste strateških ruta, što je bitan element njihove podsticajne politike, proces koji realizujemo zajedno sa ministarstvima saobraćaja i turizma i Nacionalnom turističkom organizacijom.

“Ova lista treba da bude u funkciji podsticanja saobraćaja sa destinacija i tržišta koja su od posebnog značaja za crnogorski turizam. Upravo je u toku razmatranje eventualnih izmjena i dopuna, koje će, prije svega, da odražavaju potrebe naše turističke privrede. Aktuelna lista sadrži 17 ruta, od kojih, već je izvjesno, neke više neće imati taj tretman, a razmatramo koje bi nove trebalo da budu njen dio”, pojasnili su u kompaniji.

Iz ACG su posjetili da je Vlada kao osnivač i vlasnik državne kompanije u februaru 2023. godine dopunila Odluku o strateškim rutama kada su na nju dodatno uvrštene linije iz Podgorice za Marsej, Dablin i Vece.

Na važećem spisku strateških ruta se nalaze linije iz Podgorice ka Londonu, Parizu, Rimu, Birselu, Berlinu, Stokholmu, Milanu, Barseloni, Minhenu, Dortmundu, Abu Dabiju, Marseju, Dablinu i Veceu, kao i linije iz Tivta ka Londonu, Mančesteru i Berlinu.

“Vijesti” su pitale kolika je ukupna suma za popuste na aerodromske usluge koje su ACG obračunali u ovoj godini aviokompanija, kome su sve obračunati popusti i u kojem iznosu.

“Imajući u vidu činjenicu da podsticajna šema omogućava odobravanje popusta svim klijentima koji u toku obračunskog perioda (jedne kalendarske godine) ostvare obim saobraćaja u različitim kategorijama (rast broja putnika, povećanje broja rotacija, otvaranje novih ruta ...), koji su taksativno propisani tom šemom, iznos popusta za ovu godinu, biće poznat početkom naredne. U svakom slučaju, imajući u vidu značajan rast saobraćaja na oba aerodroma, očekujemo da će taj iznos za 2024. godinu biti veći nego za 2023. godine, kada je iznosio 10,2 miliona eura”, kazali su u državnoj kompaniji.

Popusti se obračunavaju po osnovu podsticaja za otvaranje novih ruta, povećavanje broja letova na postojećim rutama, ukupan broj odlazećih putnika, podsticaja za aviokompanije koje obavljaju saobraćaj na tzv. strateškim rutama, te popusta za aviokompanije koje imaju bazirane vazduhoplove na aerodromu Podgorica i aerodromu Tivat. Obračun popusta u skladu sa podsticajnom šemom vrši se pojedinačno, po svakoj aviokompaniji, na način da se obračun popusta na pojedine usluge može dati samo po jednom osnovu. Aviokompanije koriste odobrene popuste za zatvaranje tekućih i budućih obaveza prema ACG po izdatim računima.

Imajući u vidu značaj unapređenja avio-dostupnosti za cijelu državu u ACG smatraju da bi, u cilju povećanja ukupne konkurentnosti destinacije, svoju ulogu u ovom procesu trebalo da ima i šira zajednica.

“Prije svega pojedini subjekti iz turističkog sektora, što je praksa u pojedinim državama iz okruženja (Sjeverna Makedonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija)”, rekli su u ACG.

Od početka godine do 8. septembra 2024. godine, Aerodromi Crne Gore su opslužili 2.154.041 putnika. To je 17 odsto više u odnosu na isti period 2023. godine i sedam odsto više u poređenju sa 2019. godinom, koja je do sada smatrana rekordnom godinom.

Na Aerodromu Podgorica opslužili smo 1.275.446 putnika, što je rast od osam odsto u odnosu na prošlu godinu i 38 odsto više u odnosu na 2019. godinu. To je odličan rezultat s aspekta koji je širi od regionalnog.

Na Aerodromu Tivat opslužili smo 878.595 putnika, što je 32 odsto više u poređenju sa istim periodom iz 2023. godine i na nivou od 81 odsto iz 2019. godine.