Karte za voz ne mogu se kupiti na sajtu ŽPCG još, ali na tome se radi, kazali su iz tog preduzeća.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Elektronska onlajn kupovina voznih karata biće moguća početkom turističke sezone sljedeće godine, kazali su “Vijestima” u Željezničkom prevozu Crne Gore AD Podgorica, pišu Vijesti.

Turisti iz Poljske i Ukrajine, sa kojima su “Vijesti” razgovarale na barskoj Željezničkoj stanici, kažu da je njihova najveća zamjerka to što se karte ne mogu kupiti onlajn. Njih je to iznenadilo, ispričali su, kao i to što ne postoji raspored i rezervacija sjedišta već svi mogu sjesti gdje žele. Oni su krenuli za Virpazar, koji su već jednom posjetili, a začudilo ih je i što nema blagajne na toj stanici pa kada je voz kasnio preko pola sata, nijesu mogli dobiti nikakvu informaciju.

Karte za autobus, ispričali su, mogu se kupiti onlajn, ali uz komplikacije – mora se odštampati karta koja je kupljena elektronskim putem, a koja košta 4,5 eura u jednom pravcu. Zbog velikih saobraćajnih gužvi, čeka se u koloni i do 45 minuta tokom turističke sezone.

Karte za voz ne mogu se kupiti na sajtu ŽPCG još, ali na tome se radi, kazali su iz tog preduzeća.

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica, kako je kazala Jelena Jovanović, PR menadžer Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG), prepoznajući potrebu za modernizacijom usluge, planirao je proširenje informacionog sistema tako da se omogući onlajn prodaja karata, prenose Vijesti.

Zbog toga, postupak javne nabavke za nabavku robe, proširenje informacionog sistema za prodaju karata novim kanalima prodaje i to prodaja putem interneta odnosno softver, prodaja i verifikacija karata putem mobilnih terminala, hardver i softver, sproveden je po otvorenom postupku.

“Ishod postupka je Odluka o izboru i zaključen Ugovor sa ponuđačem “Supra informatika” d.o.o. U pitanju su dvije partije. Partija 1, uvođenje onlajn prodajnih kanala i partija 2, prodaja i verifikacija karata preko mobilnih terminala u vozu”, ispričala je Jovanović.

Rok za realizaciju prve partije je osam mjeseci, a druge parije deset mjeseci od zaključenja ugovora, tako da se može očekivati da će ovaj sistem biti operativan u sljedećoj ljetnjoj sezoni na zadovoljstvo svih korisnika ŽPCG.

Građani i turisti koji su ovog ljeta putovali međugradskim prevozom, vozom ili autobusom, imali su brojne zamjerke: da se karta ne može kupiti karticom ili onlajn, da radnici na stanicama insistiraju da se karta kupi sitnim novcem, a odbijaju krupne novčanice. Iz Željezničkog prevoza Crne Gore to demantuju i tvrde da sve funkcioniše kako treba.

Baranka J. J. sa kojom su “Vijesti” razgovarale a koja svakodevno putuje vozom i autobusom do Podgorice u kojoj radi, tvrdi da je samo jednom bila u mogućnosti da kupi voznu kartu karticom na željezničkoj stanici u Baru. Pored toga, ispričala je da su na istom mjestu odbili da joj prodaju kartu zbog novčanice od 50 ili 20 eura i savjetovali je da je kupi u vozu, a na taj način je cijena karte skuplja za jedan euro.

Građani su svoje kritike i sugestije podijelili i na društvenim mrežama pa se na Fejsbuk profilu Željezničkog prevoza, u segmentu označavanja njihovog profila, mogu vidjeti brojne primjedbe na kašnjenje vozova, neispravan red vožnje, naplatu karata, stanje vozova i ponašanje radnika na blagajnama…

Jovanovićeva je kazala da je to preduzeće uvelo post treminale na svim željezničkim stanicama u Crnoj Gori 2018. godine kako bi pratili novonastale trendove naplate.

Po jedan post terminal postoji na stanici u Nikšiću, Bijelom Polju, Sutomoru i po dva u Baru i Podgorici.

“Kao potvrda tome, postoji dokumentacija u kojoj je samo na stanicama Bar i Sutomore promet preko post terminala preko 40.000 eura za mjesec avgust 2024. godine. Dakle, plaćanje preko post terminala funkcioniše u svim stanicama i po tom pitanju nismo dobijali žalbe od korisnika naših usluga”, kazala je Jovanovićeva.

Iz Ministarstva saobraćaja su “Vijestima” kazali da terminali postoje na svim većim stanicama. Jedino ih, kako su naveli, nema na manjim stanicama jer na većini takvih ni do sada nije bilo mogućnosti da se kupe karte jer ne postoji blagajna.

Zaposleni na blagajnama, po njenim riječima, nemaju pravo da odbiju putnika da kupi kartu ukoliko nema sitan novac. Može se desiti da iz praktičnih razloga pitaju putnika da li ima sitno, s obzirom na to da su cijene karata u lokalnom saobraćaju niske, ali svakako nemaju pravo odbiti putnika ukoliko ne posjeduje sitan novac, prenose Vijesti.e

“ŽPCG nije dobio nijednu primjedbu po tom osnovu i uvjeravamo vas da naši zaposleni ne odbijaju zainteresovane putnike po ovom osnovu. U slučaju bilo kakvog neadekvatnog ponašanja naših zaposlenih, sve primjedbe, žalbe i sugestije putnici nam mogu uputiti putem mejla na [email protected] koji je vidno istaknut na svim željezničkim stanicama, kao i u vozovima”, poručila je.

Što se tiče cijene karte koja se izdaje u vozu, a koje su skuplje nego na blagajni, ona objašnjava da je putničkom tarifom definisano da je cijena vozne karte za jedan euro skuplja, ukoliko putnik u voz ulazi u službenom mjestu u kojem postoji putnička blagajna.

“Ta naknada se ne primjenjuje ukoliko putnik u voz ulazi na stajalištu u kojem nema putničke blagajne. Ovo obavještenje je vidno istaknuto na svim željezničkim stanicama, kao i na kompanijskom veb sajtu. Ovaj uslov iz putničke tarife se primjenjuje decenijama unazad i nije ništa neobično što se ne primjenjuje i u drugim željezničkim kompanijama u svijetu”, riječi su Jovanovićeve.

Da je ovo uobičajena praksa kod svih željezničkih uprava koja se definiše putničkom tarifom kao dodatak za kupljenu voznu kartu u vozu, dodala je, govori i činjenica da od inostranih turista često dobijamo upite o načinu na koji mogu i gdje mogu kupiti karte, kao i o uslovima za kupovinu karte u vozu, a ŽPCG nastoji da uvijek blagovremeno odgovori na ova pitanja.