Poslanik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović je saopštio da je prethodna Vlada ugovorila kupovinu patrolnih brodova od Francuske, po cijeni od 120 miliona eura, dok Vlada sada kupovinu ugovara za 139 miliona eura.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

On je to kazao tokom sjednice Skupštine, na kojoj se raspravlja o izmjenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kao i Predlog Zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze.

Abazović je naveo da je prethodna Vlada ugovorila kupovinu patrolnih brodova od Francuske, po cijeni od 120 miliona eura, 94 miliona za brodove i ostatak novca za PDV i kamate, te da sada Vlada ugovara kupovinu od 139 miliona eura.

"Pitam ko će da se ugradi u tih 19 miliona? Dajte ime poljske kompanije koja je umješana u biznis, ne Francuske, nego poljske kompanije koja je posrednik u poslu. Jesu se o tome dogovarali u Sen Trope? Morate da potpišete ugovor direktno sa Francuskom, a ne sa privatnom kompanijom. Ovdje se radi sa privatnom kompanijom, gdje je potvrda Francuske, gdje je međudržavni ugovor? 19 miliona nije pet eura, vi podržavate organizovani kriminal i korupciju i vi ste sa trećim ešalonom DPS-a došli da solite pamet građanima", kazao je Abazović i dodao da obezglavljivanje svake institucije dovoljno govori.

Istakao je da uvećana ministarstva i broj funkcionera građane košta milion eura mjesečno, te da 44. Vlada ima najveće troškove za službena putovanja i nenamjenske troškove. Osvrnuo se i na odluku da se državljanin Turske Binali Čamgoz izruči toj državi.

"Gdje su bili ovi iz Vlade, što se hvale da su ga transportovali u Tursku? Gdje su bili kad je prethodni ministar pravde donio rješenje da se on zaštiti? Ovdje smo mogli da čujemo mi i naše kolege, ostali su ćutali kao zaliveni. Gdje su bili da se jave da je tad to protivzakonito? Ja mislim da je sad ovo što su uradili protivzakonito i da Turčinu treba da vrate pare, oni koji su ga reketirali", kazao je on.

Abazović je dodao da se predloženim mjerama stimuliše neplaćanje poreza a pitao je i ko je platio 140 bilborda širom Crne Gore, i da li je to plaćeno iz Vladinog novca ili novca Pokreta Evrope sad.

"Ove misterije su postale dosadne"

Potpredsjednik Skupštine i generalni sekretar Pokreta Evropa sad (PES) Boris Pejović je kazao da Abazović ne zna šta se dešava u njegovim redovima, da su se kopali tuneli i davala kontroverzna državljanstva.

"Sad izgleda ne znate ni ko vam podržava listu, pa se desio skandal da savjetnik u Skupštini Stevan Kandić, koji je na odborničkoj listi PES-a i Demokrata, završi na listi podrške Jakova Milatovića i GP URA. To je skandal, ukoliko Opštinska izborna komisija utvrdi da ste falsifikovali potpis... Za razliku od vas, ovo će imati institucionalni epilog. Slijedi krivična prijava, nadležni će to da utvrde, ove misterije su postale jako dosadne. Sumnjičite se da ste zloupotrijebili oko 350 hiljada eura državnog novca za lobiranje, to smo procesuirali i ovom ćemo slučaju. Vi kažete mi podržavamo kriminal i prevare, dokažite to, vrtite iste teze", naveo je Pejović i ponovio da se Vlada zaduživala radi dospjelih obaveza.

Pejović je pitao Abazovića i da li će će povući podršku listi, ako se utvrdi da je njegova lista zloupotrijebila potpis podrške.

Oslobađaju one koji ulažu u poljoprivredu

Ministar finansija Novica Vuković je pojasnio da je izmjenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica planirano da se oslobode poreza kompanije, koja ulažu novac od dobiti u poljoprivredu. Ukupan iznos ovih poreskih oslobođenja za period od tri godine ne može biti veći od 300.000 eura. Istakao je da je cilj jačanje konkurentnosti poljoprivrede, povećanje broja proizvođača, projekata...

Donošenjem Predloga Zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze, cilj je dužnicima koji plate osnovni poreski dug u cjelosti, otpisati prispjele kamate. Poslanici su ranije danas, izglasali i izmjene Opšteg Zakona o obrazovanju i vaspitanju.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Rakočević je istakao da se ove mjere i drugi porezi, donose zbog povećanja plata i drugih mjera "Evrope sad 2", zbog čega će sve ujedno biti skuplje.

"Mi vas upozoravamo da ovo nije rješenje za dolazak do rezultata i put za povećanje državnog standarda. Jedina stvar koju možemo podržati je otpisivanje kamata ako se plati glavnica duga. Zašto taj model niste primjenili na 80 odsto ovih mjera? Ovo je put za ugrožavanje životnog standarda", naveo je on.

Iz Pokreta Evropa sad (PES) se moglo čuti da ova dva propisa imaju pozitivne efekte na građane, da su ispunili obećano, da mjere utiču na stabilnost finansija i likvidnost privrede.