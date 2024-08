Vlada Crne Gore planira da smanji marže na više stotina artikala, saznaje CdM.

Izvor: Mondo/ Goran Sivački

CdM saznaje da će marže biti smanjene na domaći bijeli sir rinfuz, jogurt 2,8 odsto mlečne masti jedan litar trajno mlijeko sa 2,8 mliječne mliječne masti bez čepa, jedan litar, litar svježeg kravljeg mlijeka u kesi, kisjela pavlaka do 700g, cijelo pile, svinjski vrat bez kostiju, juneće meso sa kostima, goveđe meso sa kostima, bijela riža dugo zrno u kesi od 800 g do jednog klilograma, tjestenina od bijelog brašna od 350g do 400 g, margarin stoni od 250g.

Marže bi trebalo da budu smanjene na čajnu kobasica domaće proizvodnje, stješnjenu šunku domaće proizvodnje, pileća prsa domaće proizvodnje, posebnu salamu, sudžuk domaće proizvodnje,

goveđu čajnu domaće proizvodnje, viršle 800g, suva svinjska slanina domaće proizvodnje, tunjevina, komadići bez dodataka u ulju u pakovanju do 200 g, sardine u biljnom ulju, bez dodataka u pakovanju do 200 g, kokošiju paštetu, bez dodataka u pakovanju do 100 g, jetrenu pašteta, bez dodataka u pakovanju do 100g, mesni narezak svinjski i goveđi 150g.

Zatim marže će biti manje za džem od šljiva u pakovanju od 500g do 1kg, marmeladu u pakovanju od 500g do 1kg, goveđi gulaš u konzervi u pakovanju do 500g, kečap blagi u pakovanju od 300g do 500g, pastrmka, svježa bez ograničenja, sok sirup na razblaživanje 1 litar, polutvrdi sir blok (edamer, gauda), krompir svježi ​, jabuka ajdara, limun, banana, bijeli pasulj, šargarepu, , bijeli kupus, crni luk, očišćeni orah, boranija smrznuta 400g, grašak smrznuti 400g, čaj nana / kamilica 20g, keks petit beurre 500g, puding u kesicama 40g, šlag u kesicama do 60g, maslinovo ulje extra djevičansko 1 litar, jabukovo sirće, 1 litar, ovsene pahuljice u pakovanju do 250g, krem za mazanje od kakaoa i lješnika 500g.