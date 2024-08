Kraljičina plaza do 2021. bila je rezervisana isključivo za goste hotela, ali i političku elitu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom upozorilo je zakupca elitnog ljetovališta “Sveti Stefan – Miločer” firmu “Adriatic properties” da u roku od 30 dana otvori i uredi kupališta koja su joj data u višedecenijski zakup, ili u suprotnom će ova državna kompanija jednostrano raskinuti ugovor. Dat je i rok od pet dana da kompanija grčkog biznismena Petrosa Statisa izmiri 70 hiljada eura na ime zakupnine za četiri plaže kojima gazduje, kako pišu Vijesti.

To piše u u opomeni pred raskid koju je izvršni direktor JP “Morsko dobro” Mladen Mikijelj uputio izvršnom direktoru “Adriatic properties” Goranu Bencunu a u koju su “Vijesti” imale uvid.

Zakupaca grad hotela “Sveti Stefan”, Vile “Miločer” i nekadašnjeg hotela “Kraljičina plaža”, osim ugovora sa Vladom iz 2007. ujedno je potpisao i ugovor sa tadašnjim rukovodstvom JP “Morsko dobro” kojim su uz hotelski kompleks na trodecenijski zakup date i Kraljičina plaža, Velika miločerska plaža (Kraljeva plaža), kao i istočna svetostefanska, hotelska plaža. Kompanija je zakupila i dio plaže sa lijeve strane tjesnaca koji povezuje grad hotel sa kopnom.

Plaže ovog ljeta nijesu uređene, odnosno zakupac na njima nije obezbijedio osnovne uslove - od tuševa do spasilačke službe, te je svakome omogućeno korišćenje, koje se ranijih godina plaćalao po 100 eura, koliko je koštao zakup plažnog mobilijara. Kraljičina plaza do 2021. bila je rezervisana isključivo za goste hotela, ali i političku elitu.

“U svojstvu korisnika morskog dobra zaključili ste u julu 2007. Ugovor o korišćenju morskog dobra sa JP “ Morsko dobro”. Saglasno ugovoru zaključili ste 27. juna 2023. godine aneks ugovora, kojim se definiše naknada za period od 1. avgusta 2023. do 1. jula 2024. godine u iznosu do 77.529,62 eura, plus PDV i utvrđuje dinamika plaćanja naknade na rate, u 12 jednakih mjesečnih rata po 6.460 eura, koje dospijevaju svakoga 5. u mjesecu zaključno sa 7. julom 2024. Ističemo da ste bili dužni da u skladu sa članom 13 osnovnog ugovora izvršite plaćanje u roku od pet dana od prijema fakture, te da je provjerom knjigovodstvenog stanja utvrđeno da ste postupili suprotno odredbama ugovora, jer ste izmirili samo dvije rate naknade, dok u ovom momentu je dospjelo 10 rata za naplatu u iznosu od 70.358,15 eura (sa PDV-om), navodi se u dopisu koji potpisuje Mikijelj.

Mikijelj podsjeća da je aneksom ugovora definisano da je zakupac dužan da tokom 2024. godine postavi ležaljke i suncobrane na kupalištima, te organizuje djelatnost u plažnom baru.

“Zapisnicima Službe za kontrolu Javnog preduzeća konstatovano kupališta “Adriatic properties” nije organizovao kupališta u skladu sa Uslovima za organizaciju kupališta, kao ni u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti i uslovima korišćenja kupališta na moru. Dakle zakupac nije postavio informativne table, obezbijedio funkcionalnost tuševa, obezbijedio sanitarni objekat, postavio kabine za presvlačenje, organizovao spasilačku službu, nije postavio bove, nije postavio spasilačku kulu, nije pribavio rješenje za rad kupališta, iako je bio dužan shodno preuzetim ugovornim obavezama”, naveo je Mikijelj, citirajući sve ugovorene obaveze koje je “Adriatic properties” preuzeo.

Imajući u vidu sve navedeno, kako dodaje, konstatuje se da je “ Adriatic properties” izvršio povredu zaključenog ugovora po više osnova, kako pišu Vijesti.

“Upućujemo vam opomenu pred raskid ugovora i ostavljamo rok od 30 dana da otklonite sve utvrđene nepravilnosti i povrede, jer će u suprotnom Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom sprovesti postupak jednostranog raskida ugovora o korišćenju morskog dobra”, zaključuje se u dopisu.

Podsjećamo, Vijesti su prošle sedmice objavile, pozivajući se izvor u Vladi, da kompanija “Adriatic properties” ima rok od mjesec dana da otvori hotel “Sveti Stefan” i vilu “Miločer”, koji su zatvoreni četvrto ljeto i plati dug za zakup od oko dva miliona, a ako to ne uradi, Vlada će raskinuti ugovore o zakupu.

Upravo je korišćenje Kraljičine plaže, koja je decenijama unazad bila zatvorena za javnost, rezervisana isključivo za goste hotela, ali i političku elitu, dovelo do zatvaranja popularnog “Sveca”. Naime, grad - hotel je zatvoren 2021. nakon što su mještani polomili ogradu na Kraljičinoj plaži, a Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom naredilo njeno uklanjanje, te staze u Miločerskom parku oslobodilo za korišćenje.

Nakon što se u ljeto 2021. desio incident, iz “Adriatic Propertiesa” su tražili garancije od države da se to neće više dešavati, ali ih nisu dobili. Tada je država pokrenula arbitražni postupak pred sudom u Londonu, a potom je “Adriatic Properties” uzvratio.

Vlada je 15. januara 2007. dala zeleno svjetlo da se zaključi ugovor o zakupu na 30 godina hotela “Sveti Stefan”, vile “Miločer” i hotela “Kraljičina plaža”. Po tadašnjem ugovoru garantovana godišnja ukupna zakupnina je 1,6 miliona eura, ali je ugovorom i predviđeno da se zakupnina može revidirati svake treće godine. Zakupac se obavezao da hotele mora držati otvorenim minimum 11 mjeseci, ali i da u rekonstrukciju “Svetog Stefana” uloži 50 miliona.

Aneksom iz 2015. za “Sveti Stefan” produžen je zakup za 12 godina, do 2049. godine i smanjena kirija sa 1,6 miliona, na 1,1 milion eura. Aneksom za “Kraljičinu plažu” zakup je produžen sa 30 na 90 godina i omogućena je izgradnja kondo hotela, odnosno pola apartmana će biti za prodaju, a pola za hotelsku djelatnost. Ugovorima su plaže date u višedecenijski zakup

Vijesti su ranije objavile da je zakupac “ Adritic properties” bio jasna Bez dogovora o načinu funkcionisanja Kraljičine plaže i staze između te plaže i spa centra u Miločerksom parku, hotelski operator “Aman” neće da otvori grad hotel “ Sveti Stefan”, jer ne mogu da garantuju gostima bezbjednost i privatnost.

“Postupajući po navedenoj inicijativi postupajući inspektor utvrdio je da su kupališta zatvorena, odnosno da se na njima ne obavlja turistička djelatnost, usluga izdavanja plažnog mobilijara. Imajući u vidu da su kupališta neaktivna, u okviru nadležnosti postupanja inspektora turizma, isti je obustavio inspekcijski nadzor, piše u dopisu Uprave za inspekcijski nadzor u koji su “Vijesti” imale uvid, a dostavljeno predsjednici ove NVOP Milici Mitrović.

Iz inspekcije su odgovorili da je inspektor utvrdio da su navedena kupališta predmet arbitražnog postupka pred Međunarodnim tribunalom u Londonu, te da su svi zaključeni ugovori sa JP “ Morsko dobro” aktivni do 2049. godine.

Inspektor, je kako se ističe da pravne radnje ne može preduzimati dok se ne riješi pitanje pred Tribunalom.

Mitrović se još početkom juna obratila svim državnim adresama, pa čak i predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću upozoravajući da su kupališta nebezbjedna i nijesu uređena od strane zakupca.

“Vršenje nadzora nad radom izvršnih organa vlasti, shodno Ustavu Crne Gore, nije u nadležnosti predsjednika države”, odgovoreno je iz Milatovićevog kabineta, kako prenose Vijesti.