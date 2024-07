Neistina 1: Ukida se Fond PIO

Izvor: Pokret Evropa sad

Neistina 1: Ukida se Fond PIO i ugrožava se isplata penzija i “decenijama izgrađivan sistem međugeneracijske solidarnosti”

Istina: Fond PIO ostaje u cjelosti u dosadašnjem organizacionom formatu i biće likvidan. Nažalost, decenijama izgrađivan sistem međugenerecijske solidarnosti nije odgovarajući opis Fonda PIO. Populistički političari kriju od građana da ovaj Fond od 2009. postoji kao dio jedinstvenog trezorskog sistema, dakle kao samo jedna budžetska jedinica, što znači da on već 15 godina nije fond u punom smislu. Penzija se obračunava na osnovu bruto osnovice, koja povećanjem plata raste, a ne na bazi stope doprinosa.

Neistina 2: Minimalna plata neće iznositi 700 eura

Istina: Dvije kategorije minimalnih plata u prosjeku čine iznos od 700 eura. Mjera kojom se predviđa da se minimalna plata za radnike bez visokoškolske kvalifikacije trenutno uveća za 33%, na 600 eura, je posljedica razgovora sa socijalnim partnerima čime je prevenirano otpuštanje radne snage a istovremeno je obezbijeđen rast životnog standarda zaposlenog. Porast minimalne plate za visokoškolce sa 450 eura na 800 eura, što je čak 77%, najbolje govori o potpunoj pouzdanosti implementacije plana povećanja minimalne zarade.

Neistina 3: Povećanja plata i penzija uzrokovale su inflaciju u Crnoj Gori

Istina: Inflacija je globalni fenomen koji je zadesio ekonomije u kojima se plate i penzije nijesu povećavale. Ekonomski eksperti navode da je uzrok inflacije u Crnoj Gori “rast cijena [uvezene] hrane i energije zajedno sa uticajem ciklusa pandemije i rata u Ukrajini” (Ivanovic, 2023). Koordinaciono tijelo Vlade posmatraće kretanje opšteg nivoa cijena i u slučaju neopravdanog rasta reagovati ograničenjem marži.

Neistina 4: Samo plate manje od minimalnih će biti povećane

Istina: Plate svih zaposlenih u Crnoj Gori biće povećane. Dok će se zaposlenima sa platama manjim od predviđenog iznosa minimalne zarade, one uvećati na iznos minimalnih, usljed snižavanja stope doprinosa, dotle će svi ostali zaposleni takođe imati veća primanja.

Neistina 5: Povećaće se stopa PDV-a

Istina: Stopa PDV-a od 21% ostaje nepromijenjena. Ova konstrukcija bila je dio kampanje protiv podizanja životnog standarda građana u kojoj su se nagađanja neukih ekonomista ispostavila netačnim i pokazala kao puke maliciozne fabrikacije.

Neistina 6: Penzije neće rasti, iako je to bilo predizborno obećanje Pokreta Evropa sad!

Istina: Predizborno obećanje PES-a je glasilo "Minimalna penzija 450 eura" i to obećanje ispunjeno je već u januaru ove godine, a penzije će dodatno rasti opet u januaru naredne godine. Podizanje iznosa minimalne penzije na 450 euro je vraćanje duga našim penzionerima koji su gradili ovu državu, a do skoro ponižavani nedostojanstvenim primanjima. Rastom plata, porašće i penzije od januara 2025. za najmanje 7% uz dodatno prilagođavanje godišnjoj stopi inflacije. Ova Vlada penzionerima obezbjeđuje trajno povećanje primanja i ne kupuje glasove jednokratnim naknadama.

Neistina 7: Rasprodajom državne imovine i prihodom od koncesija finansiraće se “Evropa sad 2”

Istina: Finansiranje "Evrope sad 2" nema nikakve veze sa prodajom državne imovine, prihodima od legalizacije nelegalno izgrađenih objekata niti dugoročnim koncesijama. Rastom prihoda iznad planiranih za 2024. godinu, rastom lične potrošnje po osnovu implementacije "Evrope sad 2", uvođenjem treće stope PDV-a u turizmu, markiranjem goriva, oporezivanjem dobitaka od igara na sreću, proširenjem obuhvata akciznih proizvoda finansiraće se povećanje zarada. Tako će ova reforma u najmanju ruku biti fiskalno neutralna, što znači da neće proizvesti deficit.

Neistina 8: “Evropa sad 2” finansiraće se iz zaduženja

Istina: Niti jedan jedini cent se nećemo zadužiti za finansiranje programa "Evropa sad 2”. Novac od zaduženja će Vlada koristiti isključivo za kapitalne projekte ili za otplatu naslijeđenog duga. Ova Vlada poštuje zlatno pravilo da se svi tekući rashodi, poput troškova koji proističu iz programa "Evropa sad 2", finansiraju isključivo iz tekućih prihoda.

Neistina 9: Zbog podizanja plata i penzija Crna Gora je prezadužena

Istina: Neto javni dug u ovom trenutku je na nivou od 53.67% BDP-a što je rekordni minimum u proteklih 10 godina. Prije implementacije prvog “Evropa sad” reformskog paketa, u 2020. on je iznosio 84.34% BDP-a. Ako vidimo da se javni dug smanjio, a plate i penzije povećale, to znači da se one finansiraju isključivo iz tekućih prihoda, a dug koji je naslijeđen servisira se novim povoljnim zaduženjima.

Neistina 10: Porašće siva ekonomija, a Vlada nema plan kako da to spriječi

Istina: Crna Gora nikada do sada nije imala ovako odlučan plan borbe protiv sive ekonomije, a italijanska agencija za sprovođenje zakona (Guardia di Finanza) postaće naš partner u suzbijanju privrednog kriminala. U sektorima trgovine, saobraćaja, ugostiteljstva, građevinarstva i poljoprivrede uvešće se mjere pojednostavljenja poreske administracije, podrške tranziciji u formalnu ekonomiju i transformacija neprijavljenog rada u formalnu zaposlenost.

GLAVNA NEISTINA: “Evropa sad 2” ne postoji i nikada se neće realizovati.

Istina: Rezultati govore.