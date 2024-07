Nevrijeme koje je prošle sedmice zahvatilo Crnu Goru pričinilo je veliku materijalnu štetu u državnom preduzeću u kome su sva tri pretovarna mosta koja su u Luci Bar još od 1977. godine se srušila usljed jakih naleta vjetra.

Nalazi vještaka zaštite na radu i mašinske struke koje očekuje barsko Osnovno državno tužilaštvo (ODT) pokazaće koji je uzrok pada krana u Luci Bar i da li će biti saslušavanja radnika tim povodom.

Za “Vijesti” je ovo zvanično rečeno iz barskog ODT-a.

Nevrijeme koje je prošle sedmice zahvatilo Crnu Goru pričinilo je veliku materijalnu štetu u državnom preduzeću u kome su sva tri pretovarna mosta koja su u Luci Bar još od 1977. godine se srušila usljed jakih naleta vjetra. Mostovi su bili visoki preko 30 metara i teži od 400 tona.

“U ODT-u u Baru otvoren je izviđaj povodom havarije u Luci Bar, još uvijek vještaci nijesu tužilaštvu dostavili nalaz i mišljenje, a tek nakon nalaza i mišljenja ćemo znati uzrok zbog kojeg je došlo do pada krana u Luci Bar, kao i o eventualnom saslušanju radnika”, naveli su iz ODT-a.

Prema preliminarnim informacijama šteta nastala u “Luci Bar” procijenjena je na oko 35 miliona eura. Pošto ova državna firma nema novac da sama sanira štetu, Vlada je prošle sedmice zadužila ministarstva saobraćaja i finansija da u saradnji sa menadžmentom Luke hitno sagledaju sve moguće modalitete kojima se može obezbijediti finansijska podrška namijenjena hitnoj sanaciji uništene lučke infrastrukture, prenose Vijesti.

Iz Opštine Bar “Vijestima” su kazali da ne mogu pomoći “Luci Bar” jer nijesu u njenoj vlasničkoj strukturi.

“Jedina mogućnost koju zakon prepoznaje su sredstva stalne budžetske rezerve koja se koriste u slučajevima elementarnih nepogoda. Ta pomoć može biti u maksimalnom iznosu do 50.000.000 eura. Svaki drugi vid pomoći bi u ovom slučaju bio nezakonit s obzirom na to da je Vlada Crne Gore većinski vlasnik sa preko 70% akcija. Opština nema vlasnički udio u preduzeću i potencijalno bi mogli razgovarati na tu temu ako bi došlo do predloga dokapitalizacije”, kazao je “Vijestima” predsjednik Opštine Dušan Raičević.

Prema izvještaju državne firme koji je sastavni dio Vladine informacije, srušena su tri pretovarna mosta, Ceretti e Tanfani, pojedinačne nosivosti 12 t (konstrukcije su im potpuno degradirane i sada nemaju upotrebnu vrijednost za proces pretovara), zatim utovarni toranj za žitarice, kapaciteta 300 t/h (takođe, konstrukcija mu je potpuno degradirana i sada nema upotrebnu vrijednost za proces pretovara).

“Uz to, oštećeni su usipni koševi za suve rasute terete (visok stepen oštećenja) sredstva se koriste pri pretovaru suvih rasutin tereta na relacijama brod-vagon/kamion (i obrnuto), transportna traka za žitarice (visok stepen oštećenja) koja se koristi za transport žitarica na relacijama brod-silos (i obrnuto), oštećen je material handler (srednji nivo oštećenja) koji se koristi za pretovarne operacije na relacijama otvoreni vagon skladište (i obrnuto)”, navodi se u Vladinom dokumentu.