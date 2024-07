Kroz finansijsku dubinsku analizu mora se izvršiti - finansijski pregled bilansa uspjeha i stanja, tokova gotovine, poreskih i revizorskih izvještaja.

Izvor: MONDO

Luka Bar raspisala je javni tender za izbor renomirane konsultantske kuće koja treba da uradi studiju komercijalu i finansijsku dubinsku analizu (due diligence) Port of Adria.

“Cilj je da se stekne dobro razumijevanje profitabilnosti namjeravanog preuzimanja 62,08 odsto njenih dionica (trenutno u vlasništvu Global Ports Holdinga – Turska), s obzirom na tržišnu poziciju i izglede Port of Adria i finansijsku izvodljivost. Posebnu pažnju kroz komercijalnu dubinsku analizu treba posvetiti analiza tržišta, poslovnim planovima, razvoju saobraćaja, bazi korisnika, prodajnoj/marketinškoj strategiji i investicionoj strategiji”, precizirano je u tenderu.

Kroz finansijsku dubinsku analizu mora se izvršiti - finansijski pregled bilansa uspjeha i stanja, tokova gotovine, poreskih i revizorskih izvještaja, pišu Vijesti.

Uz to, treba da se uradi analiza konkurencije u cilju utvrđivanja položaja Luke Bar u regionalnom okruženju tržišta morskih luka, fokusirajući se na ključne karakteristike kao što su količine robe, veličina terminala, kao i logističke aktivnosti, glavne rute prevoza tereta i unutrašnje veze koje utiču na konkurentsku poziciju, uključujući identifikaciju operatera terminala, obrasce poziva brodova i tarife.

“Prognoza obima po vrsti tereta za preostali koncesioni period do 2043. godine, priprema jednog najrealnijeg scenarija i alternativnog visokog i niskog slučaja, razvijenog uzimajući u obzir prethodno prikupljene tržišne, ekonomske i industrijske informacije za Luku Bar i udio za Port of Adria”, navodi se u tenderu, u kome se dodaje da treba preispitati postojeće tarife u Port of Adria i uporediti ih sa drugim tarifama u Luci Bar.

Rok izvršenja ugovora je maksimalno 10 nedelja, od dana potpisivanja ugovora. Vrijednost tendera je 200.000 eura sa PDV-om, dok sama nabavka vrijedi 150.000 eura. Tender je otvoren do 29. jula za kada je zakazano i otvaranje ponuda.

Turski “Global Ports” je većinsko vlasništvo u nekadašnjim “Kontejnerskim terminalima” koji su bili dio Luke Bar (sada “Port of Adria”) kupio početkom 2014. godine za osam miliona eura. Koncesioni ugovor koji je Vlada potpisala sa turskim investitorom za lučke djelatnosti, opravku, finansiranje i održavanje kontejnerskih terminala i generalnih tereta nije objelodanjen, pišu Vijesti.

Vlada premijera Dritana Abazovića je sa 12 miliona eura kupila dodatnih 23 odsto akcije Luke Bar, kako bi imala više od dvije trećine akcija i mogla donijeti odluku o ponovnom spajanju sa “Port of Adria” i pokrenula je pregovore sa turskom firmom “Global Ports” koja ima 62 odsto akcija u ovoj privatnoj firmi. Iz Abazovićeve Vlade je u oktobru prošle godine saopšteno da razmatraju ekonomske i pravne aspekte kupovine “Port of Adrie” da će nakon te analize donijeti konačnu odluku. Nezvanično je saopšteno da su pregovori koji su počeli u januaru lani usporeni zbog negativnih bilansa kompanije i zakonskih ograničenja da se ne mogu restrukturirati - spajati kompanije sa negativnim bilansom.