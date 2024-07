Ugovor sam proslijedio Zaštitnici imovinsko pravnih interesa Crne Gore Bojani Ćirović i čekam njen odgovor.

Izvor: MONDO

Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović pokušava da pronađe najbolje rješenje za Željezaru, budićnost te kompanije i zaposlenih. Kako je Mujović kazao u izjavi za CdM, firma 8B Capital, biznismena Igora Šamiza, traži da im se u zakup na 50 godina daju Čeličana i Kovačnica u nikšićkoj Željezari.

“Rekao sam da nećemo ništa uraditi dok ugovor i sve detalje ne vide relevantni organi. Ugovor sam proslijedio Zaštitnici imovinsko pravnih interesa Crne Gore Bojani Ćirović i čekam njen odgovor, kazao je za CdM Mujović.

Prema novom predlogu ugovora, kompanija sada ne traži povrat investicija već želi da pokrene proizvodnju.

“Investitor se ovim ugovorom obavezuje da mjesec unaprijed, svakog mjeseca isplati 31.000 eura za zakupninu. Takođe, obavezan je da položi bankarski naplativu garanciju za utrošak električne enegije i plate radnicima”, naglašava Mujović za CdM.

On dodaje da je sadašnja ponuda povoljna i bez rizika, ali podvlači da treba vidjeti da li se taj zakup može dati na 50 godina, kakva je tu procedura i to Zaštitnica treba da procijenii – da li je to moguće i u skladu sa Zakonom.

Mujović je za CdM pojasnio da je rađen novi ugovor jer dva člana prethodno ponuđenog ugovora nijesu bila u skladu sa Zakonom.