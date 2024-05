Prema njegovom mišljenju ta ponuda je dobra za Željezaru.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Odbor direktora Elektroprivede Crne Gore (EPCG) danas će odlučiti o ponudi švajcarske kompanije 8B Capital S. A. koja je jedina aplicirala za pojedinačne pregovore za zakup pogona nikšićke Željezare - Čeličane i Kovačnice, kazao je gostujući u "Bojama jutra" na Televiziji Vijesti predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović.

Prema njegovom mišljenju ta ponuda je dobra za Željezaru.

"U svakom slučaju Elektroprivreda zadržava kompletan energetski potencijal u Željezari da nastavi da radi i solane i vjetroelektrane. Imovina koju imamo van Željezare, nije predmet ovog ugovora. U ugovoru je zapisano da treba da se pokrene proces proizvodnje čelika i prerada čelika, da su u periodu šest mjeseci zaposliti 150 radnika, investitori Švajcarske je spreman nakon tog perioda da investira još dodatnih 25 miliona eura. Naravno, on ima i svoje zahtjeve da kada investira tih 25 miliona eura, plus pet koji je investirao već, da se pokrene proces proizvodnje, to je 30 miliona eura, da on postane vlasnik te opreme. Mi ne možemo da pokrećemo te procese i mislim da će se u narednu periodu otvoriti javna rasprava. Ja očekujem da danas Odbor direktora usvoji taj Predlog ugovora, ali postoje i dalje procedure", istakao je Đukanović.

Na pitanje na koji način će sada obezbijediti garancije Đukanović je kazao da su promijenili sistem garancija.

"Uveli smo taj mjesečni sistem garancija da on mora danas, evo danas je maj, danas mora da da garancije da će izmiriti sve potencijalne obaveze koje možemo da imamo u junu. Da je bilo bolje da je za tri mjeseca, naravno da je bilo bolje. Ali imamo investitora koji kaže zbog čega bih ja držao tolika sredstva zarobljena. Nije nastala trka da se preuzme i da se pokrene ta proizvodnja u Čeličani i iskren da budem u ovoj fazi da neko hoće da uzme to u zakup i da je spreman da toliko investira. Ja mislim da je to odlično i za Nikšić i za Elektropriredu i za Crnu Goru", poručio je.