Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore (UPSUL), na čijem je čelu kao vršilac dužnosti direktora Haris Husić iz Bara, sklopila je 29. februara ugovor o djelu sa Husićevom sestrom, Adrijanom Drenjanin, po kojem je ona privremeno, na period od tri mjeseca, radno angažovana u toj državnoj upravi kojom rukovodi njen brat.

Drenjanin je na osnovu ugovora koji su “Vijesti” od UPSUL-a dobile po osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, angažovana da “obavlja poslove u Službi za finansijsko-računodvodstvene poslove i javne nabavke, kao i da obavlja druge poslove koje joj da u zadatak poslodavac”.

Ona je, prema tvrdnjama više izvora “Vijesti” iz UPSUL-a i Ministarstva saobraćaja i pomorstva (MSP), međutim, angažovana na radnom mjestu sekretarice direktora, što će reći da je Drenjanin u tom državnom organu najbliži i saradnik od najvećeg povjerenja svog sopstvenog brata-direktora.

Ugovor sa sestrom v. d.direktora UPSUL-a potpisan je 29. februara, a važi od 1. marta i zaključno sa 31. majem. Iako je Haris Husić kao v. d. direktor jedino lice koje je zakonski ovlašćeno da zastupa UPSUL i u ime te uprave potpisuje sve akte, ugovor o djelu sa njegovom sestrom u ime UPSUL-a je potpisao Husićev pomoćnik za Sektor za upravljanje lukama Vladimir Stjepčević.

Drenjanin je i ranije radila u UPSUL-u na osnovu ugovora o djelu, a prvi put je tamo zaposlena prije nepune tri godine, nekoliko mjeseci pred kraj mandata bivšeg direktora te Uprave Safeta Kočana (BS). On je na čelu UPSUL-a bio od septembra 2017. do kraja 2021. kada se povukao na lični zahtjev, nakon čega je Vlada za v. d. direktoricu postavila dotadašnju Kočanovu pomoćnicu Ivanu Martinić. Ona je nastavila sa radnim angažovanjem Drenjanin po ugovorima o djelu, a ta je praksa nastavljena i nakon decembra ove godine kada je Martinić na čelu UPSUL-a, kao v.d. direktor, naslijedio Haris Husić, specijalista pomorskog menadžmenta i pomorac.

“Vijesti” su na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama od UPSUL-a tražile i dobile sve ugovore o djelu koje je ta uprava sklopila od 1. januara zaključno sa 31. martom ove godine. Od ukupno 16 ugovora koji se odnose na taj period, njih sedam je umjesto direktora Husića kao ovlašćenog lica koje zastupa UPSUL u pravnom prometu, potpisao njegov pomoćnik Vladimir Stjepčević. Svih tih sedam ugovora među kojima je i onaj o nastavku privremenog radnog angažovanja Husićeve sestre, potpisani su istog dana - 29. februara.

Haris Husić je “Vijestima” kazao da je u svemu što se tiče nastavka radnog angažmana svoje sestre u UPSUL-u, kao javni funkcioner, postupio u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije i da je 7. februara o tome uputio obavještenje Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK).

On je ASK informisao da je njegova sestra u UPSUL-u na osnovu ugovora o djelu angažovana 1. jula 2021. za vrijeme mandata Kočana nakon čega joj je tokom naredne dvije godine taj angažman produžavan u više navrata ugovorima o djelu koje je sa Drenjanin potpisivala Martinić.

“Kako imenovanoj (Drenjanin – prim.aut.) teče ugovor o djelu od 1. 12. 2023. koji je zaključila sa prethodnom v. d. direktoricom, a isti važi do 29. februara 2024. godine obraćam Vam se u skladu sa članom 28 stav 1 Zakon o sprečavanju korupcije, da kao nadležna Agencija donesete mišljenje da li u navedenioj situaciji postoji sukob interesa i da li bi postojao sukob interesa ukoliko bi došlo do novog zaključivanja ugovora o djelu sa imenovanom Adrijanom Drenjanin, kao i da date mišljenje koje mjere je neophodno preduzeti radi rješavanja eventualnog sukoba interesa u skladu sa zakonom”, piše u dopisu koji je Husić, takođe, proslijedio “Vijestima”.

ASK na čijem je čelu tada bila u međuvremenu uhapšena Jelena Perović, direktoru UPSUL-a je odgovorila 20. februara navodeći da nije postojao sukob interesa niti ograničenja u sklapanju prethodnih ugovora o djelu njegove sestre sa UPSUL-om u vrijeme od jula 2021. do kraja novembra 2023. kada Husič nije bio na čelu UPSUL-a.

“Međutim, ukazujemo da ukoliko imenovani javni funkcioner u organu vlasti u kojem vrši javnu funkciju učestvuje u raspravi i odlučivanju o stvari u kojoj on ili povezano lice sa njim ima privatni interes (npr. u vezi s eventualnim angažovanjem imenovane, odnosno zaključenjem Ugovora o djelu sa imenovanom), dužan je da davanjem izjave o postojanju privatnog interesa obavijesti ostale učesnike u raspravi i odlučivanju prije svog učešća u raspravi, a najkasnije prije početka odlučivanja, kao i da se izuzme iz predmetne rasprave i odlučivanja, odnosno da prenese ovlašćenje za potpisivanje na nekog od članova menadžmenta, a shodno članu 8 Zakona o sprečavanju korupcije”, piše u mišljenju ASK u koji su “Vijesti” imale uvid.

Shodno tome, Husić je 28. februara, dan prije nego što je trebalo potpisati nove ugovore o djelu sa njegovom sestrom i još šest drugih privremeno angažovanih lica u UPSUL-u, napisao formalnu Izjavu o postojanju sukoba javnog i privatnog interesa prilikom odlučivanja o određenoj stvari i davanju privremenog prenosa ovlašćenja pomoćniku direktora Vladimiru Stjepčeviću, kao i Rješenje o privremenom prenosu ovlašćenja kojim je Stjepčevića ovlastio da “u svojstvu ovlašćenog-odgovornog lica može zaključivati i realizovati pravne poslove u dijelu potpisivanja ugovora o djelu sa fizičkim licima, u cilju blagovremenog sprovođenja procesa rada”. Tim Rješenjem je na Stjepčevića prenesena i odgovornost “za zakonito korišćenje budžetskih sredstava koja su opredjeljenja za sprovođenje navedenih poslova”.

Važenje ovog Rješenja je određeno do 31. decembra 2024. što znači da je Husić unaprijed riješio i eventualna dalja potpisivanja daljih novih ugovora o djelu sa svojom sestrom, odnosno sekretaricom sebe kao direktora. Izvori “Vijesti” međutim, tvrde da je za direktorovu sestru navodno spremno stalno radno mjesto i da se sprema raspisivanje oglasa na kojem će ona formalno konkurisati i svoj radni angažman u UPSUL uskoro iz iz privremenog po ugovoru o djelu, pretvoriti u stalni na neodređeno vrijeme.

Iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva koje vrši upravni nadzor nad radom UPSUL-a “Vijestima” su nedavno potvrdili da u UPSUL uz direktora Harisa Husića, rade i još dva člana te porodice, Husićeva majka, odnosno sestra, kao i da je ranije u toj Upravi radio i Husićev otac.

“U UPSUL su zaposleni su članovi porodice g. Husića i to majka od 2005. godine, a sestra od 2021. godine. S obzirom na to da je g. Husić imenovan u decembru 2023. godine, jasno je zaključiti da su one već bile u radnom odnosu prije njegovog imenovanja za vršioca dužnosti. Što se tiče oca g. Husića, inače jednog od vodećih stručnjaka u oblasti pomorskih telekomunikacija, tačno je da je bio zaposlen u Upravi još od njenog osnivanja, pa čak i prije osnivanja u tadašnjem “PLOVPUTU” koji je prethodnik UPSUL-a, a njegov radni odnos u Upravi je završen 2016. godine”, kazali su u MSP-u.