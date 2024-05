Uplate po rješenjima u narednom periodu će biti 15. do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Izvor: Vlada Crne Gore

Iz Alimentacionog fonda je ove godine do 10. maja isplaćeno 64,6 hiljade eura za sva pristigla rješenja o priznatom pravu na privremeno izdržavanje djece, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Pojašnjeno je da je Alimentacioni fond je od 7. januara do 10. maja ove godine primio ukupno 47 rješenja centara za socijalni rad, kojima je priznato pravo na privremeno izdržavanje djece u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o privremenom izdržavanju djece.

“Na osnovu ovih rješenja, privremeno izdržavanje je uplaćeno za 64 djece, odnosno za dvoje uzrasta do pet godina, za 32 od šest do trinaest godina i za njih 30 od četrnaest do osamnaest godina. Privremeno izdržavanje je isplaćeno od dana podnošenja zahtjeva te zaključno sa martom ove godine. Od ukupno 64.647,29 eura, po tom osnovu je uplaćeno 60.659,33 eura, a 3.987,96 eura za troškove izvršnog postupka, koji su takođe djeci priznati u dostavljenim rješenjima centara za socijalni rad”, naglašavaju iz Ministarstva finansija, piše Cdm.

Prema strukturi po opštinama, najveći broj rješenja se odnosi na Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi – 13 rješenja, zatim Danilovgrad devet, Bar osam, Pljevlja pet, Budva četiri, Cetinje tri, Bijelo Polje i Mojkovac po dva i Plav jedan.

“Kada se radi o strukturi po polu roditelja, ukupno je 34 majki i pet očeva, koji su kao zakonski zastupnici djece podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje i za čiju djecu je novac uplaćen”, zaključuje se u saopštenju.