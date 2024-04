Oni su kazali da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji je u primjeni od početka godine, već dao veoma pozitivne rezultate i značajno doprinio uvećanje budžetskih prihoda tokom prva tri mjeseca ove godine, u odnosu na isti period prethodne.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Ukupni prihodi od igara na sreću (kazina, kladionice, automat klubovi, internet) u prvom kvartalu, u odnosu na prošlogodišnje, uvećani za 58,5 odsto i iznose 6,5 miliona eura, dok su u istom periodu prošle godine iznosili 4,1 milion eura, saopšteno je iz saopšteno je iz Ministarstva finansija (MF), prenose Vijesti.

Oni su kazali da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji je u primjeni od početka godine, već dao veoma pozitivne rezultate i značajno doprinio uvećanje budžetskih prihoda tokom prva tri mjeseca ove godine, u odnosu na isti period prethodne.

"Ovim zakonom, po prvi put je uvedena obaveza plaćanja varijabilne naknade za internet klađenje, kao i fiksne naknade prema vrsti igara koje se priređuju putem interneta. Efekti sprovođenja propisa već su vidljivi. Stoga je, prema podacima Uprave za igre na sreću, primjenom ovih zakonskih novina, kao i Pravilnika o bližem načinu vođenja mjesečne evidencije rezultata poslovanja za priređivanje igara na sreću putem interneta (koji je donijelo Ministarstvo finansija), obezbijeđeno dodatnih 2,2 miliona eura samo od internet klađenja u pomenutom periodu", navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su precizirali da su u prva tri mjeseca prethodne godine, prihodi od igara na sreću, putem interneta iznosili 380.000 eura, dok su za cijelu 2023. godinu iznosili oko 1,5 milona eura.

"S obzirom da se varijabilna naknada prvi put primjenjuje u Crnoj Gori, prihodi po ovom osnovu nisu bili generisani u prethodnom periodu. Budući da se ista plaća do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, varijabilna naknada od internet klađenja za mart, biće uplaćena do 15. aprila. To znači da se, do kraja godine, očekuje ukupno oko devet miliona eura po osnovu internet klađenja, odnosno jedan milion eura na mjesečnom nivou", piše u saopštenju.

"Naglašavamo da su navedena povećanja prihoda posljedica isključivo izmjene zakonske regulative i nijesu rezultat većeg obima klađenja. Naprotiv, usvojene norme uticale su na ukidanje pojedinih oblika klađenja koji su označeni rizičnim, sa aspekta pranja novca i koji nijesu bili predmet adekvatne kontrole. U saradnji sa nadležnom Upravom za igre na sreću, kao i ostalim zainteresovanim stranama, Ministarstvo finansija radiće na daljem unapjeđenju postojeće regulative. Naime, pored radne grupe koja će aktivno učestvovati u izradi novog Zakona o igrama na sreću, Ministarstvo finansija će, tokom aprila, objaviti i javni poziv za zainteresovanu javnost, kako bi svima bilo omogućeno da daju doprinos razvoju ovog sistema. Postignuti rezultati, u kratkom vremenskom periodu, predstavljaju samo prvi korak ka rješavanju brojnih otvorenih pitanja iz prethodnog perioda, a Ministarstvo finansija ostaje posvećeno daljem doprinosu razvoja elektronskog sistema nadzora i kvalitetnog inspekcijskog nadzora", zaključuje se u saopštenju, pišu Vijesti.