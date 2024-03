Radovi na rekonstrukciji dionice puta Nikšić – Kuside privode se kraju, kazao je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

On je nakon obilaska gradilišta, kazao da očekuje da put potpuno bude otvoren za saobraćaj do polovine juna, ukoliko to budu dozvolili vremenski uslovi.