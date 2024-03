Odbor direktora donio je tu odluku danas i imenovao dosadašnjeg Draškovićevog zamjenika Petra Radulovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora.R

Izvor: Vlada Crne Gore

Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović kazao je da je zatečen informacijom da je Vladan Drašković smijenjen sa pozicije izvršnog direktora Aerodroma Crne Gore.

Odbor direktora donio je tu odluku danas i imenovao dosadašnjeg Draškovićevog zamjenika Petra Radulovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora.

Radulović je kazao da je ova odluka da se "obezglave Aerodromi Crne Gore dan prije nego što dođe novi bord stvarno sramotna stvar". On je kazao da je na Vladi u četvrtak trebao da bude izabran novi Odbor direktora Aerodroma Crne Gore.

Radulović je, gostujući u emisiji Iz(Nova) na TV Nova kazao da je danas imao razgovor sa Draškovićem i predsjednikom Odbora direktora Eldinom Dobardžićem, ali da tada o smjeni nije bilo riječi.

"Zatečen sam viješću da je smijenjen gospodin Drašković. Čak sam danas od 14.30 do 15.30 imao razgovor sa gospodinom Draškovićem u mojoj kancelariji i gospodinom Dobardžićem. Nije bilo riječi o smjeni gospodina Draškovića, bilo je riječi o dešavanjima zadnjih 10, 15 dana, o hakesrskom napadu, o pola miliona eura što su pošle na neki drugi bankovni račun... O tome je bilo razgovora i o tome je bila priča. Rekli smo čak danas i da će bord biti smijenjen koliko je sjutra i da je to prošlo kadrovsku komisiju prije nekoliko dana. Ova odluka je donijeta u pet do 12", rekao je Radulović.

Istakao je i da je odluka Odbora direktora Aerodroma Crne Gore "neodgovorno prema kompaniji, državi".

"Ovo meni više liči na neki lični obračun. Gospodina Dobardžić je danas kada je bio kod mene, u isto vrijeme kada je bio i Drašković, je rekao da ne ne pričaju već godinu dana, od marta prošle godine. Mi ne možemo imati takav odnos izvršnog direktora prema Odboru direktora. Država trpi posljedice...", rekao je Radulović.

Sumnja, kako je kazao, da je odluka o smjeni Draškovića, pokušaj udara na njega.

"Gospodin Dobardžić je bezbroj puta u prošlih nekoliko mjeseci kontaktirao mog državnog sekretara i urgirao da ostane pri Aerodromu ili čak kod mene u ministarstvu i to mu nije pošlo za rukom. Pretpostavljam da je ovo neka posljedica toga".

Radulović je rekao da će u četvrtak na Vladi biti predlog za izbor novog Odbora direktora.

"Očekujem da će to da prođe i da sve bude izglasano. Već je prošlo kadrovsku komisiju prije nekoliko dana. Potpuno sam zatečen viješću o smjeni Draškovića. Novi bord direktora će imati podršku dok god rade u interesu Aerodroma Crne Gore i države i dok god rade predano..."

Radulović je rekao da je usljed hakerskog napada sa računa Aerodroma Crne Gore pola miliona eura poslato na neki drugi račun.

"Zamrznute su te pare, vratiće se u nekom narednom periodu. Sve detalje ostavio bih, s obzirom da je otvoren slučaj kod MUP-a, i ne bih više davao detalja", rekao je Radulović