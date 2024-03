Trebalo bi u narednih mjesec dana da budu isplaćene zarade koje im kasne već tri mjeseca

Izvor: Vlada Crne Gore

Zaposlenima u Institutu “Simo Milošević“ bi, prema riječima direktora Zorana Kovačevića, trebalo u narednih mjesec da budu isplaćene zarade koje im kasne već tri mjeseca, pišu Vijesti.

On je objasnio da to zavisi od dinamike plana za spas Instituta koji je usvojila Vlada u četvrtak, kao i od dodatnih mjera koje bi to mogle da ubrzaju.

Radnici Instituta do ovog trenutka nijesu primili tri plate, prenosi portal RTCG.

"Dinamika zavisi od izrade plana i mogućnosti da se sprovede dio drugih mjera koje bi pomogle da se taj proces ubrza. Uglavnom, to je period do mjesec kako su nam kazali predstavnici komisije kada su prošli put bili u Institutu", kazao je Kovačević.

Dug Instituta je nešto više od 25 miliona, a država će pomoći sa deset, što je dio plana za spas Instituta.

"Taj plan podrazumijeva više koraka. Jedan od tih koraka je ta pomoć od deset miliona. Ako uđemo u sadržaj duga, vidjećemo da je on prema različitim titularima u vlasništvu države, počevši od Poreske uprave, Opštine Herceg Novi i Elektroprivrede (EPCG) koji su do sada pokazivali razumijevanje u smislu reprograma“, objasnio je Kovačević, prenose Vijesti.

Dio dugova koji je teži za reprogramiranje je onaj prema Jugobanci u iznosu od preko sedam miliona, koji mora biti realizovan iz pomoći, kao i po osnovu tužbi zaposlenih, dobavljača i drugih povjerilaca.

"Mislim da ćemo uspostaviti dinamiku koja je potrebna za normalno poslovanje“, rekao je Kovačević.

On je naveo da se već od naredne godine može očekivati povratak Norvežana u Institut ukoliko se stabilizuje poslovanje.