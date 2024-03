Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (MSP) krajem marta usvojiti izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište, kojim će zabraniti uvoz vozila starijih od 15 godina.

Primjena te mjere počeće od 1. jula ove godine, i biće zabranjen uvoz “Euro 4” vozila, a minimalan standard za uvoz postaće “Euro 5”, saoštili su zvanično “Vijestima” iz MSP.

“Euro 5” standardu pripadaju vozila proizvedena od 2009. do 2013. godine, koja po pređenom kilometru mogu da proizvedu najviše do jedan gram ugljen-monoksida, prenose Vijesti.

“Euro” standarde je tokom 90-ih uvela Evropska unija (EU) i oni predstavljaju zakonska ograničenja za emisiju štetnih gasova automobila, koji su postepeno postojali stroži.

Crna Gora trenutno ima ograničenja da uvozni novi automobili moraju ispunjavati “Euro 6”, a polovni “Euro 4” standard.

Iz MSP-a su naglasili da je cilj ove mjere obnavljanje voznog parka, te da se uvozno ograničenje ne odnosi na postojeća starija vozila na domaćim cestama, pa ona mogu da saobraćaju dok god prolaze proces registracije. Istakli su da je analiza koju su radili sa Mašinskim fakultetom pokazala da je prosječna starost vozila u Crnoj Gori oko 16 godina.

“Eko-fond” je, kako su “Vijestima” zvanično kazali, u toku prošle godine dodijelio ukupno 253,5 hiljada eura subvencija za električna i hibridna vozila, a dobili su ih građani, javni sektor i privrednici. Iz Fonda nisu mogli da preciziraju koliko će novca u toku 2024. biti dostupno građanima kroz njihove konkurse, već će to objaviti po usvajanju godišnjeg programa rada.

Prema podacima Uprave za statistiku Monstat, u Crnoj Gori je tokom prošle godine registrovano ukupno 285,25 hiljada vozila, što je za oko 6,5 odsto više u odnosu na godinu ranije, kada je registrovano 266,74 hiljade vozila. Osim toga, kada su u pitanju vozila koja su uvezena kao nova i polovna i po prvi put registrovana u toku 2023. godine, njih je bilo 31,23 hiljade, što je za 30 odsto više nego 2022.

Prema analizi koju su radili, iz MSP-a navode da su do 2020. veliki dio uvoza činila vozila stara od 12 do 15 godina, i to do 60 odsto. Ističu da se to u posljednje tri godine promijenilo, pa sada se bilježi pad uvoza “Euro 4” vozila na 35 odsto, pri čemu se ta razlika prenijela u korist vozila standarda “Euro 6”.

“Imajući u vidu da su vozila “Euro 4” standarda starija od 15 godina, iako je značajno smanjen uvoz ovih vozila njihov uticaj na starosnu strukturu, zaštitu životne sredine i bezbjednost saobraćaja je i dalje u značajnoj mjeri negativan, te smo se opredijelili da zabranimo uvoz ovih vozila”, pojasnili su iz MSP-a, pišu Vijesti.

Naglasili su da je izmjenama Pravilnika predviđeno da nova vozila kategorije M i N (putnička, autobusi i teretna vozila) imaju motor fabričke proizvodnje “Euro 6”, kategorije L (mopedi, motorcikli) motorom “Euro 5”, kategorije T (traktori) motorom “Stage V”. Navode da polovna vozila kategorije M i N treba da budu opremljena motorom minimalnog standarda “Euro 5”, kategorije L motorom “Euro 4”, dok motori traktora kategorije T treba da budu “Stage III i IV”.

Kada su u pitanju olakšice za uvoz ekološki prihvatljivijih vozila, iz MSP-a su kazali da je izmjenama i dopunama Odluke o visini troškova homologacije vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište, a čije usvajanje takođe očekuju do kraja marta, predviđeno da se troškovi ne naplaćuju za pojedinačnu homologaciju za električna vozila. Homologacija je utvrđivanje usklađenosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika vozila sa domaćim tehničkim zahtjevima i uslovima.

Naglasili su da za posljednja tri mjeseca 2025. planiraju pripremu novog zakona o utvrđivanju uslova i načinu stavljanja na tržište novih i upotrebljavanih vozila, sistema, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica. Navode da će tako u skladu sa EU regulativama i direktivama, usaglasiti nacionalno zakonodavstvo u oblasti homologacije tipa i pojedinačnog vozila, uslove i način stavljanja na tržište novih vozila i auto djelova, identifikacija homologacije tipa i pojedinačnog vozila prilikom uvoza, oldtajmera, kao i stavljanje na tržište polovnih vozila (auto placeve) i druga pitanja.

Tokom prošle godine registrovano je 242,59 hiljada putničkih automobila, od čega najviše u Podgorici. U tom gradu je registrovano više od 78 hiljada vozila, a slijede Nikšić sa 22,53 hiljade i Bar sa 20,83 hiljade. Najmanji broj je zabilježen u Šavniku - 370 vozila.

U ukupnom broju, prošle godine je registrovano oko šest odsto više putničkih vozila nego 2022, kada ih je bilo 227,71 hiljada. U Podgorici je tokom 2021. registrovano oko dvije hiljade putničkih automobila više nego 2023.

Oko 9,5 odsto ukupnog broj registrovanih putničkih vozila koja su registrovana prošle godine proizvedeno je tokom 90-tih godina prošlog vijeka. Njih je 22,85 hiljada, što znači da je svako deseto putničko vozilo proizvedeno u prošlom vijeku.

Kako pišu Vijesti, značajan dio registrovanih automobila čine i oni koji su 15 godina starosti, odnosno proizvedeni su od 2006. do 2008. godine. Novi automobili koji su proizvedeni u toku prošle godine, a potom i registrovani u Crnoj Gori, ukupno čine oko 1,2 odsto tržišta i ima ih 2,98 hiljada.

Najnoviji vozni park među vozačima na našim cestama imaju poljoprivrednici i motorciklisti. Motorciklisti su tokom 2023. registrovali 1,49 hiljada dvotočkaša koji su proizvedeni u toku te godine. U poređenju sa ukupnim brojem registracija od 8,92 hiljade, to znači da gotovo 17 odsto vozača vozi motorcikle koji su potpuno novi.

Značajnu obnovu voznog parka imali su i poljoprivrednici, kojima su od ukupno 506 traktora, prošle godine registrovali 215 proizvedenih u toku 2023. Statistički, više od 40 odsto registracija u ovom sektoru su novi traktori. Osim toga, značajan je broj i onih koji su proizvedeni tokom 2022. - registrovano je 155 traktora.

Od ukupnog broja motornih vozila, 79 odsto ili 222,26 hiljada za pogon koristi dizel gorivo, dok benzin “Eurosuper 95” troši 52,85 hiljada korisnika. Tokom prošle godine, “Eurosuper” 98 je među registrovanim vozilima koristilo njih 565, a sličan je i broj vozila koji je saobraćao na struju - 551.

Pogon na hibridne sisteme koristilo je oko 1,2 hiljada vozila, dok je na gas išlo oko 5,56 hiljada vozila.

Monstat u protekloj godini nije bilježio ili nije bilo vozila koja za pogon koriste mješavinu goriva, kojih je tokom 2022. registrovano 26, pišu Vijesti.

U poređenju prošle sa 2022. godinom, sa dizel pogonom je registrovano oko 18 hiljada vozila više, dok je više i benzinskih “Eurosuper 95” - za oko dvije hiljade. Osim toga, u 2023. je veći i broj onih koji voze na struju, i to za 137 nego ranije. Više je i vozila koja koriste “Eurosuper 98” - 85. Jedina kategorija u kojoj se bilježi pad u odnosu na 2022. su vozila koja idu na gas, kojih je registrovano oko 700 manje u 2023.

U toku prošle godine registrovano je i 20,47 hiljada teretnih vozila i 1,38 hiljada autobusa.