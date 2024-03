Istakao je da sada imamo potražnju za obveznicama od pet milijardi.

Jedina relavantna kamatna stopa 5,88 odsto za jučerašnje zaduženje od 750 miliona dolara, saopštio je premijer Milojko Spajić. Premijer je pojasnio da su obveznice emitovane u dolarima jer je jeftinije. Ovim, kako je rekao, Crna Gora vraća tačno 687 miliona eura, kamate ne vraćamo. On je na današnjoj konferenciji za novinare kazao da investitori imaju veliko povjerenje za Crnu Goru.

“Finalni proizvod je u eurima i taj finalni rezultat daje 687 miliona eura sa efektivnom kamatnom stopom u iznosu od 5,88 odsto. Prije godinu dana kada se Crna Gora zadužila kod Dojče banke, tada nam je finalna kamata bila 11 odsto. Obveznice su emitovane u dolarima jer je to jeftinije”, tvrdi premijer.

Prema njegovim riječima ova pozajmica biće isključivo namijenjena za vraćanje stranih kredita i potencijalno kapitalnih investicija. Spajić poručuje da se taj novac neće koristiti za javnu potrošnju, kao što su plate, penzije, socijalna davanja…

“Nijedan euro iz ove emisije obveznica neće biti iskorišćen na tekuću potrošnju – plate, penzije, već isključivo na vraćanje starih dugova i potencijalno za kapitalne investicije”, poručio je Spajić..

“Percepcija prosječnog investitora je da je Crna Gora mnogo jača nego kreditni rejting B. Oni kupuju obveznice za sedam godina, oni znaju šta rade, ukoliko se ovako nastavi ministar finansija Novica Vuković biće najbolji ministar u istoriji Crne Gore”, naglasio je Spajić.

“Crna Gora je od juče zvančno na indeksu J.P. Morgan”, saopštio je premijer.

Da je zaduženje bilo u eurima, dodao je, kamatna stopa bi bila 6,4-6,5 odsto. Ovako je smanjena, istakao je premijer.

“MMF je za ovu godinu projektovao da ćemo se zaduživati 7,5-8 odsto, nijesu nam vjerovali da će biti ispod sedam odsto. Ne da je bilo ispod sedam, nego ispod šest odsto. Čak ni države iz regiona, sa kreditnim rejtingom, nemaju takav kreditni diferencijal”, rekao je Spajić.

On je najavio da će Crna Gora u sljedeće tri godine morati da vraća po pola milijarde eura starih kredita.

“Crna Gora će svake godine ići na tržište obveznica, to je sasvim normalno. Nijedna država na svijetu nema nula duga po BDP-u, to ne treba da bude target nikada, naš dug treba da bude ispod 60 odsto i to je najbitnija informacija, nama je sad dug nešto iznad 60 odsto, 2020. godine je bio preko 100 odsto”, podsjetio je Spajić.

Ministar finansija Novica Vuković je saopštio da je potražnja za obveznicama oslikala stabilnost Crne Gore.