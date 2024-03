Željeznički prevoz Crne Gore saopštio je da od utorka do subote u periodu od 7:30 do 18:30 časova biće organizovan alternativni prevoz autobusima na relaciji Podgorica-Nikšić-Podgorica.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

U saopštenju su pojasnili da će do izmjene saobraćaja doći zbog izvođenja radova na dalekovodima od strane Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES).

"Zbog izvođenja radova na dalekovodima (na mjestima ukrštanja sa prugom), doći do izmjene organizacije saobraćaja na relaciji Podgorica – Nikšić – Podgorica u periodu od 05. marta do 09. marta. U periodu od 07:30 do 18:30h biće organizovan alternativni prevoz autobusima na ovoj relaciji, dok će iz Nikšića saobraćati vozovi 7101 sa polaskom u 06:20h i 7109 sa polaskom u 20:00h , a iz Podgorice vozovi 7106 sa polaskom u 18.30h i 7108 sa polaskom u 21:45h", piše u saopštenju.