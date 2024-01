Na međunarodni javni poziv za zakup nikšićke Željezare su stigle četiri prijave.

Izvor: MONDO

Na međunarodni javni poziv za zakup nikšićke Željezare su stigle četiri prijavi i to od kompanija “Wiesinger”, “8B Capital S.A”., konzorcijuma “Kvalitetsbygg-Uber Nordic” i konzorcijuma “Universal Energy (Kina) - Energy&Industrial Management Advisory Services (Češka) i Neksan (Nikšić)”, saznaju “Vijesti” od izvora koji su upućeni u ovaj tender.

Elektroprivreda (EPCG) koja gazduje nikšićkom fabrikom od početka prošle godine traži investitora koji bi pokrenuo proizvodnju u pogonima Čeličane i Kovačnice.

Javni poziv raspisan je 11. decembra prošle godine i zvanično je zatvoren juče. Moguće je da stigne još neka prijava putem pošte, prenose Vijesti.

Iz državne energetske kompanije “Vijestima” nijesu mogli da saopšte koliko je ponuda stiglo, ko su ponuđači i šta su ponudili.

“S obzirom na to da je rok za prijave po predmetnom konkursu istekao danas (25.01) u 12.00 časova, te da je moguće da se prijave upute i putem pošte, još ne možemo govoriti o konačnom broju prispjelih ponuda. Odluka o izboru po navedenom konkursu biće izvršena u rokovima i po postupku koji definiše zakon i interne procedure poslodavca”, odgovoreno je zvanično “Vijestima” iz državne energetske kompanije.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, otvaranje ponuda bi trebalo da bude početkom sljedeće sedmice.

Kompanija “8B Capital S.A” je iz Švajcarske, konzorcijum “Kvalitetsbygg-Uber Nordic” iz Švedske, dok “Vijesti” nijesu mogle doći do podataka za kompaniju “Wiesinger”.

Nikšićka firma “Neksan” koja je dio konzorcijuma koji čine kineska i češka firma u vlasništvu je biznismena Miodraga Dake Davidovića. On je zvanično “Vijestima” u julu prošle godine kazao da je “Neksan” zainteresovan za poslovno-tehničku saradnju sa firmom EPCG–Željezara Nikšić i spreman je da pokrene proizvodnju u pogonima Čeličane i Kovačnici.

Davidović je lani kupio nikšićku Željezaru za 20 miliona eura od turske Tosjali grupe, poslao pismo namjere, ali i dodatne odgovore na pitanja koja su mu iz te kompanije uputili. Ponudio je da firma “Neksan” u Čeličani i Kovačnici organizuje proizvodnju na period od deset do 15 godina, a da bi mjesečno za izdavanje pomenutih pogona Elektroprivredi, odnosno EPCG-Željezari Nikšić, plaćao nešto preko 100 hiljada eura. Navodno bi u Željezaru uložio više miliona, a svojinsko/obligaciono pravni odnos u vezi sa izvršenim ulaganjima po isteku ugovorenog perioda regulisao bi se po međunarodnim računovodstvenim standardima. Pripremni period za pokretanje proizvodnje bi trajao do 180 dana, a za to vrijeme bi mjesečno bilo angažovano po 25 novih radnika.

Davidović je istakao da bi redovno servisirao sve obaveze prema zaposlenima, a spreman je da riješi i stambeno pitanje radnika tako što bi im ponudio da kupe stan po “najpovoljnijim uslovima”, a Željezara bi, u tu svrhu, “bila u obavezi da ustupi dio postojećeg zemljišta koje se nalazi van kruga fabrike”.

Spreman je, kako je naveo, da investira u nabavku filtera za postrojenje FTP, kao i “u sve ostalo potrebno za unapređenje zaštite životne sredine”.

Davidović je tri puta “ulazio” u Željezaru, 2003, 2006 i 2011. godine, a bio je zainteresovan i da kupi nekadašnji industrijski gigant Nikšića i Crne Gore za 15 miliona, koliko je Tosčelik platio za Željezaru, javljaju Vijesti.

Prema javnom pozivu u zakup će se, između ostalog dati, u Čeličani pećna, livna, kolilna i žarna hala, a u Kovačnici mehanička i konstrukciona radionica, korišćenje prostora za parking, radionica za servisiranje i održavanje vozila, magacinski prostor...

Pokretanja proizvodnje u pogonima Čeličane i Kovčnice pod okriljem EPCG nije bilo moguće, zbog strogih pravila o državnoj pomoći.