Ministar finansija Novica Vuković saopštio je da su izvorni prihodi budžeta za 2024. godinu planirani na 2,7 milijardi eura, dok su izdaci planirani na 3,48 milijardi eura.

On je to kazao na konferenciji za medije na kojoj on i predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić predstavljaju Predlog Zakona o budžetu za 2024. godinu, pišu Vijesti.