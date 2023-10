Trenutno se razmatra status 90 radnika koji imaju ugovore o djelu i koji su zaposleni u Željezari na poslovima obezbjeđenja, održavanja kruga fabrike i na poslovima održavanja, kazao je za portal Onogošt predsjednik sindikata Željezare Ivan Vujović.

Kako je rekao, prema njihovim saznanjima, odluka će biti donesena u ponedeljak ili utorak.

“Sigurno da mi nijesmo oni koji odlučuju i da je prava adresa menadžment kompanije koji su te ljude angažovali i koji su vjerovatno imali neke garancije od njih za zaposlenje. Ono sto ja mogu da kažem za te ljude jeste da su oni svoje poslove obavljali časno i savjesno. Ja opet ponavljam da je prava adresa nas menadžment i menadžment EPCG od kojih ovom prilikom tražim da se uozbilje i da radnicima Željezare obezbjede posao i zarade koje oni sigurno zarade svaki mjesec”, istakao je Vujović.

Da li taj posao donosi profit, kaže, to nije pitanje za radnike, prenosi CDM.

“Mi smo se borili za ovu fabriku punih devet mjeseci, da radimo i da odnosimo zarade svojim kućama, a ne da bi EPCG uvećala svoju imovinu. Nama nije to bio cilj i to neka svi znaju. Neka se između sebe vide ko je kriv zašto se biznis plan koji je usvojen u januaru mjesecu nije ispoštovao u potpunosti. Ja znam da radnici nijesu krivi, a ovi “glavaši” neka se vide između sebe ko je kriv”, jasan je on.

Za kraj poručuje da imovina koja je državi donijela profit od 34 miliona sigurno nije gubitak.