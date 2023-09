Na relaciji Podgorica-Nikšić u ponedjeljak je otkazano pet polazaka zbog tehničkih problema

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na relaciji Podgorica-Nikšić u ponedjeljak je otkazano pet polazaka vozova zbog manjeg tehničkog problema na garnituri koja između tih gradova saobraća, kazali su zvanično “Vijestima” iz Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG).

Prema informacijama, koje je nezvanično dobila redakcija, vozovi na ovoj dionici tog dana nisu saobraćali prije podne, jer ŽPCG nije imao vozove koje bi ubacio u saobraćaj zbog čestih kvarova.

Iz ŽPCG su pojasnili da su otkazana dva polaska na relaciji Podgorica-Nikšić i jedan polazak između Nikšića i glavnog grada.

“Po izvršenoj opravci garniture istog dana oko 13.30 časova, dalje se saobraćaj na relaciji Podgorica-Nikšić odvijao ustaljenim redom vožnje. Saobraćaj se i u utorak na ovoj relaciji odvijao nesmetano”, navode iz ŽPCG, dodajući da su prevoz organizovali autobusom.

Oni su naglasili da preduzimaju maksimalne napore da održavaju i osposobe vozove koji su na opravci, kako bi se saobraćaj odvijao redovno i bezbjedno.

Otkazivanje vozova i kvarovi su skoro svakodnevica posljednjih mjeseci o čemu su imali priliku i novinari “Vijesti” da se uvjere na licu mjesta, a učestali su i pozivi redakciji od strane nezadovoljnih građana. Dominantno se otkazuju polasci za Nikšić, a za putnike se organizuje prevoz autobusima.

Prošlog četvrtka je na relaciji Nikšić-Podgorica došlo do otkazivanja ukupno sedam polazaka vozova. Izvori su redakciji tada kazali da vozovi nisu išli zbog neispravnosti, da ih nema dovoljno da bi se održavale sve linije i da su neke lokomotive u kvaru.

Iz Željezničkog prevoza su pojasnili da nije bilo kvarova, već da su “vozovi zaustavljeni zbog kontrolnog mjesečnog pregleda koji je bio potreban radi bezbjednosti saobraćaja”.

Sredinom avgusta voz koji je saobraćao iz Podgorice ka Baru ostao je u kvaru u tunelu Sozina, zbog čega je pomoćnom lokomotivom morao biti odvučen do Bara. Tunel je kasnije postao prohodan a putnici su lokomotivom prebačeni do Sutomora zbog čega je došlo do kašnjenja.

“Vijesti” su se državnoj željezničkoj kompaniji tada obratile nakon dobijanja žalbi putnika, da je na tom vozu došlo do požara u ormaru elektroopreme. Iz ŽPCG su naglasili da je riječ o dezinformaciji ali nisu precizirali koja je priroda kvara, već samo da je voz bio u defektu u tunelu “Sozina”.

Krajem jula zbog kvara je zaustavljen i voz iz Bara na željezničkoj stanici Zeta, a krajem juna lokalni voz na dionici Podgorica-Kolašin je u Bioču čekao na uključenje napona više od sat vremena. Iz ŽPCG su tada “Vijestima” pojasnili da je voz krenuo nakon što su ekipe Željezničke infrastrukture uklonile problem na kontaktnoj mreži.