Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je juče javne pozive za pomoć pekarskoj industriji i otkupljivačima maline, na osnovu zaključka Vlade od 6. jula kojim je za ova dva sektora predviđena pomoć po 300 hiljada eura.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pomoć pekarima se dijeli kao naknada za štetu koju su pretrpjeli tokom 2021. godine kada je odlukom Vlade bila ograničena cijena osnovne vekne hljeba na 50 centi, iako su cijene brašna i ostalih troškova tada bile značajno veće. To ograničenje je trajalo od početka avgusta do kraja decembra te godine.

Kako su na pitanja “Vijesti” pojasnili iz Ministarstva, na javnom pozivu za pomoć mogu učestvovati privredni subjekti, registrovani za proizvodnju hljeba i distribuciju na veliko, koji su tokom perioda važenja Odluke o utvrđivanju maksimalne maloprodajne cijene pšeničnog bijelog hljeba, dnevno isporučivali trgovinama prosječno više od 1.000 komada vekni pšeničnog bijelog hljeba tip - 500, težine od 500 do 600 grama i od 300 do 400 grama, po cijeni ne višoj od 0,393 eura bez PDV-a po komadu. Zahtjev se podnosi na obrascu, koji je dio javnog poziva, do 25. jula 2023. godine.

Nakon toga, Ministarstvo će provjeriti dokumentaciju i objaviće listu privrednih subjekata koji su ostvarili pomoć i nakon toga će uplatiti novac.

Cijena osnovne vrste hljeba sada iznosi 80 centi.

Na pitanje “Vijesti” da li se, s obzirom na to da su u međuvremenu na regionalnim i međunarodnim tržištima značajno pale cijene pšenice, može očekivati pojeftinjenje hljeba, iz Ministarstva su kazali da je to moguće tek kada se osigura likvidnost ovog sektora i kada im se nadoknadi šteta.

“Pekarska industrija bila je jedna od najpogođenijih industrija u drugoj polovini 2021. godine usljed donošenja Odluke o utvrđivanju maksimalne maloprodajne cijene pšeničnog bijelog hljeba koja je imala za cilj sprečavanje nastanka težih ekonomskih i društvenih posljedica po građane, izazvanih epidemijom zarazne bolesti kovid-19. U prvoj polovini 2022. godine usljed naglog rasta cijena žitarica i drugih inputa izazvanih nestabilnošću na svjetskom tržištu, ovaj sektor pretrpio je dodatne negativne finansijske posljedice. Stoga je neophodno pružiti finansijsku podršku kako bi se osigurala likvidnost i nastavak proizvodnje, a što će stvoriti mogućnost boljeg pozicioniranja na tržištu i vjerovatnoća da će pojeftiniti pekarski proizvodi”, naveli su iz Ministarstva, javljaju Vijesti.

Podrška za otkupljivače malina

Pomoć otkupljivačima malina država daje zbog poremećaja na tom tržištu i opasnosti od prekida linija otkupa a time i ove proizvodnje i štete po poljoprivrednike.

Pomoć mogu dobiti registrovani otkupljivači koji dokažu da su u periodu od 1. jula 2022. godine do 1. jula 2023. godine otkupili malinu sa teritorije Crne Gore i istu prodali po nižoj cijeni od koje su je otkupili. Zahtjev se podnosi do 25. jula uz dokumentaciju traženu javnim pozivom. Iznos pomoći će se utvrditi tako što se ukupni odobreni iznos pomoći podijeli sa ukupnom količinom prodate maline tokom navedenog perioda, pa tako dobijeni iznos će se množiti sa brojem kilograma prodate maline iz zahtjeva svakog pojedinačnog privrednog subjekta koji bude ostvario to pravo.