Izvor: MONDO

Predsjednik Privrednog suda Mladen Grdinić saopštio je da nikada niko, pa ni bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, nije vršio pritisak na njega tokom donošenja presuda.

Grdinić je istakao da bi eventualna osuđujuća presuda za njegovog prethodnika Blaža Jovanića, koji je optužen za stvaranje kriminalne organizacije, bila loša za cjelokupno pravosuđe i društvo.

Kako prenosi portal Radio Televizije Crne Gore, on je to kazao u emisiji "Link" Radija Crne Gore, kazavši da se Privredni sud može i mora oduprijeti pritiscima moćnika.

Grdinić je prokomentarisao to i što su ga mediji povezivali sa bivšom predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom koja je optužena da je bila dio kriminalne organizacije, istakavši da to što njegov otac bio sudija kada je Medenica bila pripravnica i što je poznaje iz posla, ne može da govori negativno o njegovoj karijeri ni na koji način.

"Ni u jednom predmetu u mojoj nadležnosti i u kojem sam ja postupao nijesam razgovarao sa gospođom Medenicom, tako da to ne može da govori negativno o mojoj karijeri", istakao je on.

Grdinić je kazao da opterećuje i to što je došao na funkciju nakon hapšenja bivšeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića, koji je optužen za stvaranje kriminalne organizacije.

"Kada sudija bude osuđen za krivično djelo koje je izvršio u okviru svoje nadležnosti, ta presuda se ne bi ticala samo tog postupka, već je to šteta za cjelokupni pravosudni sistem i društvo u Crnoj Gori", naglasio je Grdinić.

Navodi da se stvaranje pristojnog i odgovornog društva zasniva na stvaranju jakih institucija.

"A one se ne stvaraju same od sebe, već ih gradimo i stvaramo mi sami. Zato smatram da je na sudijama najveća odgovornost", kazao je on.

Grdinić je dodao i da je sve svoje presude koje su izazvale kritike, donosio isključivo po zakonu, na osnovu činjenica i dokaza.

Kako je kazao, nije bio pristrasan u predmetu izvršne direktorice Investiciono-razvojnog fonda Irene Radović, koja je tužila guvernera Centralne banke Crne Gore Radoja Žugića za mobing.

"Taj predmet je bio transparentan, Viši i Vrhovni sud su tu presudu potvrdili jednoglasno. Odluka nije donesena pristrasno. To su jako složeni predmeti i sve sam obrazložio u predmetu. Mogu da kažem da je donijeto u najboljoj volji koristeći sva moja znanja i vještine", kazao je Grdinić.

On je istakao da da Privredni sud može i mora da odgovori pritiscima moćnika, i da činjenica da smo dugo u v.d. stanju, govori da situacija u pravosudnom sistemu nije dobra.

"Privredni sud može i mora da odgovori pritiscima moćnika. Ovo je sud od kojeg zavisi čitava crnogorska ekonomija", kazao je Grdinić.

Dodao je da je taj sud došao u situaciju da je prošle godine radilo samo četvoro sudija te da se broj predmeta znatno uvećao.

"Do 2020. godine, ažurnost suda je bila 100 odsto. Na kraju prošle godine bili smo na 68 odsto. Broj neriješenih predmeta je porastao na 3,5 hiljada. Dakle ogroman zastoj", istakao je Grdinić.

Kako je kazao, taj zastoj je velika prepreka za povećanje povjerenja sudu, pa je neophodno povećati broj sudija, što je on predložio Sudskom savjetu.

Grdinić je zaključio u Privrednom sudu više nema privilegovanih stečajnih upravnika, već da algoritam bira upravnike.