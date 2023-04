Akcija Stop inflaciji dobila je nezaustavljiv karakter i promijenila psihologiju trgovaca da razmišljaju u pravcu snižavanja cijena i drugih artikala, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

“Akcija je dobila svoj nezaustavljiv karakter, a to je promjena svijesti i načina poslovanja koji će sada biti prisutni. To znači da je počelo jedno ozbiljnije takmičenje. Ministarstvo je izbacilo uporedne cijene u svim marketima i sada kupac vrlo lako uzme telefon i pogleda gdje mu je što jeftinije i već se stvara jedan ozbiljan takmičarski duh, a to uvijek sa sobom nosi i niže cijene i bolji kvalitet usluge“, rekao je Đurović u intervjuu agenciji Mina-business.