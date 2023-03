Od 2019. godine, kada su su centralne banke članica eurozone prestale da štampaju novčanicu od 500 eura, u našoj zemlji je zabilježen 41 falsifikat tog apoena, podaci su Centralne banke Crne Gore (CBCG).

Izvor: MONDO/Mario Milojević

U trgovinama u Crnoj Gori ta novčanica je i dalje regularno sredstvo plaćanja.

Najveća evropska novčanica, od 500 eura, ne štampa se od aprila 2019. godine. Njeno štampanje prekinuto je, kako je tada saopšteno, zbog čestog korišćenja prilikom ilegalne trgovine.

Postojeće novčanice u apoenu od 500 eura nastavile su da budu zakonito sredstvo plaćanja, što znači da građani i dalje mogu da ih koriste bilo za plaćanja ili za štednju.

“Banke, mjenjačnice i druge komercijalne stranke će moći da u opticaju zadrže postojeće novčanice od 500 eura. Kao i sve denominacije novčanica eura, novčanica od 500 eura uvijek će zadržati svoju vrijednost i moći će da se, u svakom trenutku, zamijeni u bilo kojoj centralnoj banci u eurozoni”, saopštila je tada Evropska centralna banka (ECB).

O tome koliko se novčanica nalazi u prometu i Crnoj Gori u Centralnoj banci Crne Gore nijesmo mogli dobiti podatak već su za Portal RTCG kazali da kroz trezorsko poslovanje posjeduju isključivo podatke koji su vezani za gotovinske isplate i uplate banaka, što ni u kom slučaju ne predstavlja pokazatelj ukupnog prometa gotovine u Crnoj Gori.

"Podaci Trezora CBCG pokazuju da je promet (isplate i uplate) apoena od 500 eura bio za 83% bio veći u 2022. godini u odnosu na 2016. godinu. Ističemo da ovaj podatak nije realno uporediv, jer je povećanje uplata u Trezor CBCG u 2022. godini zabilježeno kod svih apoena. Naime, usljed Kovida 19, odnosno ukidanja avio saobraćaja, poslovne banke tokom prethodne godine nijesu bile u mogućnosti da transportuju gotovinu u svoje matične banke u inostranstvu", kazali su iz CBCG.

Legalno štampanje novčanica do 500 eura je ukinuto, ali nijesu prestali to da rade oni koji to čine protivzakonito. Od prestanka štampanja novčanica 2019. u našoj zemlji nije bilo godine u kojoj nijesu registrovani falsifikovani apoeni. Prema podacima CBCG registrovan je ukupno 41 falsifikat. Najviše ih je zabilježeno 2019. godine 17, i prošle, 2022. godine 12 novčanica. Najmanje, 4 falsifikovane novčanice, zabilježene su 2021. godine. 2020. ih je u našoj zemlji pronađeno 8.

Mediji navode i da najveća euro novčanica nosi još i neslavan nadimak "Bin Laden" jer je navodno zanimljiva peračima novca i teroristima.

I pored toga što je ona i dalje legalno sredstvo plaćanja da trgovci ne primaju novčanice od 500 eura pisali su regionalni mediji.

Trgovci u Crnoj Gori koje smo kontaktirali navode da problema te vrste kod nas nema, a to su nam potvrdili i iz Odbora udrženja trgovine Privredne komore Crne Gore.

Evropska komisija još je 2010. godine negodovala zbog loše prakse pojedinih trgovaca koji ne žele primati novčanice od 200 i 500 eura. Tada im je izdata preporuka da bi trebali izbjegavati natpise s kojekakvim zabranama novčanica s visokom vrijednošću. No preporuka je jedno, a zakonska zabrana drugo, pa trgovca niko ne može prisiliti da primi neku novčanicu ako to ne želi, pisao je o ovoj temi i portal.