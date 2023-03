Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić kazao je da će se ove ljetnje sezone građani zasigurno voziti žičarom Kotor – Lovćen. Ocjenjuje da je riječ o značajnom projektu, koji će mapirati Kotor kao značajan turistički centar.

Izvor: Printscreen

“Žičara se čeka skoro dvije decenije, i je to priča u koju ljudi nijesu vjerovali. Sa sigurnošću tvrdim da će se građani ovog ljeta voziti žičarom. To znači da će ona biti otvorena prije ili u toku turističke sezone”, najavio je Jokić u emisiji Mreža na TVCG.

Prema njegovim riječima, i samo otvaranje će biti spektakularno i na ponos cijeloj Crnoj Gori.

“Svi radovi koji se izvode su privedeni kajuu, i kabine su izašle iz prozvodnje, biće to jedna ozbiljna turistička atrakcija i Kotora i Crne Gore. Ovo je jedna od rijetkih situacija u istoriji u protekle tri decenije da je koncesija koju je dala država urodila plodom, i to je nešto što treba da bude model i za druge investicije”, poručio je Jokić.

“Način na koji se pred vama otkriva Boka i Lovćen nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Žičara je fantastičan dodatak turističkoj ponudi Kotora i doprinijeće dodatno prepoznatljivosti Crne Gore”, kaže Jokić.

Govoreći o trajektnoj liniji Kamenari – Lepetani, Jokić je rekao da očekuje da se do ljetnje sezone pusti svih šest trajekta u promet, jer je to preduslov normalnog funkcionisanja Kotorana.

“Odluka Vlade je legitimna, i ono što me danas rtaduje je čuinjenica da je novi trajekt pušten u promet. Nadam se da će se najave da će do početka sezone biti u promet pusteno šest trajekata ostvariti. Jer to je preduslov normalnog funkcionisanja u Kotoru. Jer se ide kroz centar Kotora, i ako bi se slio novi saobraćajni udar na naš grad, to bi bilo provblematično, i nadam se da će biti nabavljena nova plovila”, poručuje Jokić.

Kazao je da su upravo saobraćajne gužve najveći problem za funkcionisanje Kotora.

“Glavni problem su saobraćajne gužve, to prilično otežava svakodnevni život u Kotoru.Mi trenutno radimo plan nove saobraćajne regulacije užeg centra, kako bi taj prostor bio makar protočniji. Očekujemo da bude gotov taj projekat i da se krene u njegovo izviođenje. Ideja je da se problematične tačke mapirane od strane stručjaka semaforizuju pametnim semaforima na principu IT tehnologije, koja će kroz algoritam davati manju ili veću propusnost… Vjerujem da već sredinom juna možemo osjetiti prve efekte ovog plana. Nije moguće riješiti, ali možemo ublažiti problem”, kazao je Jokić.

Govoreći o budžetu za tekuću godinu, Jokić je rekao da lokalna uprava nema dugova.

“Usvojili smo budžet od 29 miliona eura, i imaćemo novca za sve što smo planirali da uradimo. Započeti su radovi na vodovodnoj infrastrukturi u Donjem Grblju, koji je jedan od najvećih turističkih potencijala CG. Pripremamo se za rekonstrukciju gradskog stadiona za narednu godinu. U toku je žiriranje projekata, i biće donijeta odluka. Nakon toga zajedo sa FSCG ćemo ući u u realizaciju. Radi se na izgradnji novog gradskog parka. Biće osnovano i prvo pozorište za djecu i mlade u Crnoj Gori”, najavio je Jokić.