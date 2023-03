Iako je prethodna godina bila izazovna na svjetskom nivou zbog rata u Ukrajini, Telekom Srbija ali i kompanije koje posluju unutar te grupacije uspješno su završile prošlu godinu.

Izvor: GORAN/GORAN ZLATKOVIC

Generalni direktor grupacije Vladimir Lučić kazao je u intervjuu za portal Bankar.me da je „Telekom Srbija“ u toj zemlji prvi put premašila milijardu eura prihoda i ostvarila istorijski rekord, na koji su posebno ponosni jer su rezultati ostvareni u vremenu kada se sve više koriste aplikacije, koje telekomunikacionim kompanijama ugrožavaju profit.

"Prešli smo milijardu eura i prije svega prihod nam je baziran na novim korisnicima interneta i televizije ali i povećanju prihoda u mobilnoj mreži, što posebno ohrabruje. U Srbiji nam je 10 odsto povećan prihod u mobilnoj mreži, a takođe došlo je do rasta prihoda i svih članica grupe. Posebno nas raduje što bilježimo rast prihoda u dijaspori, tako da je prvi put naša firma u Austriji „M-tel Austrija“ značajno prihodovala", kazao je Lučić.

Lučić za naredni period najavljuje nove investicije, a primat je da se u zemljama regiona investira u optičku infrastrukturu ali i u razvoj 5G mreže.

"U Crnoj Gori su skoro podijeljene 5G licence, u Srbiji će biti do kraja godine. Mi smo jedini operator na Zapadnom Balkanu koji ima ugovor sa Evropskom investicionom bankom i ona će finansirati 50 odsto naše investicije u 5G i time mislim da ćemo moći u regionu da vrlo brzo razvijemo 5G u svim većim mjestima i da time doprinesemo razvoju svih tih država”, kazao je Lučić.

Napominje da je grupacija, osim toga što je operator, poznata i kao medijska kuća koja je fokusirana na sport, filmove, serije, dokumentarni i muzički program.

"Pošto dosta ljudi u dijaspori iz čitavog Regiona voli da gleda te programe koje mi imamo, ove godine ćemo pustiti Njemačku u junu, prošle godine smo pustili Švajcarsku, ranije Austriju, sljedeće godine i Ameriku. Znači, tamo gdje je dijaspora prisutna bićemo mobilni operater, koristićemo mrežu nekog postojećeg operatera i nudićemo sadržaj i time probati da povećamo profitabilnost”, poručuje Lučić.

Telekom Srbija je, kaže, jedan od nosilaca četvrte industrijske revolucije i napominje kako nas tek očekuju velike promjene.

"To stvara mogućnost i malim zemljama da budu veliki izvoznici IT softvera ali i da unaprijede i druge industrijske grane. Crna Gora kao izuzetna turistička destinacija još nije potpuno iskoristila taj potencijal da putem intrneta može ljepote zemlje da prezentujete od mora do planina. Crna Gora u tom digitalnom segmentu ima još prostora da značajnije unaprijedi tu turističku granu za koju mislim da ima nevjerovatan potencijal", zaključuje Lučić.

Generalni direktor “Telekoma Srbija” kaže kako mu je drago što je dio svog vremena proveo u Crnoj Gori gdje je stekao prijatelje. Ipak, najveći izazov mu je bio što je uspio da kompaniju M-tel u tom trenutku trećeg operatera na tržištu lansira do liderske pozcije.

“Moram da kažem da smo izuzetno zadovoljni poslovanjem kompanije u Crnoj Gori, jer je uspjela da na malom tržištu posluje pozitivno i da dođe do pozicije broj jedan u tri segmenta: mobilnoj, internetu i televiziji u veoma konkurentnom tržištu”, rekao je Lučić.

Smatra da ne postoji razlika u ponašanju korisnika u zemljama Regiona.

"To je naša velika prednost jer skoro iste servise i sadržaje nudimo čitavom Regionu od Slovenije do Sjeverne Makedonije”, poručuje Lučić.

Izvor: GORAN/GORAN ZLATKOVIC

Generalni direktor „Telekom Srbija“ Vladimir Lučić za Bankar.me je kazao da se ne plaše zbog najave osnivanja državne telekomunikacione kompanije u Crnoj Gori.

“Svaka konkurencija je dobro došla. Smatram da mi sa našim nivom ulaganja u infrastrukturu, digitalne servise i sadržaje imamo dugoročno obezbijeđenu poziciju broj jedan u ovom Regionu”, kaže on.

Lučić poručuje da je svaki početak težak pogotovo u novom razvoju telekomunikacija kada je prihod prije svega baziran na internetu i servisima na internetu.

“Nije više to vrijeme kada izgradite infrastrukturu i mislite da imate siguran i zagarantovani ogroman prihod godinama. Ne, i zato se broj infrastrukturnih operatera čak i u velikm zemljama smanjuje, recimo u Njemačkoj imate tri”, zaključuje Lučić.