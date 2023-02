Lider Pokreta Evropa sad, Milojko Spajić, najavio je tužbu povodom, kako je kazao, neistina o fiktivnom prebacivanju 3,5 miliona EUR na račun Centralne banke (CBCG) u okviru emisije državnih obveznica iz 2020. godine.

“Jedinstvena Demokratska partija socijalista (DPS) iz 90-ih ponavlja lažnu predizbornu priču koju su provjerile sve crnogorske, britanske i američke institucije nadležne za izdavanje obveznica”, napisao je Spajić na svom Twitter nalogu.

On je kazao da očigledno da 1993. u udžbenicima nije bilo termina “diskont”, čim se hiperinflatorni đaci ovoliko blamiraju neznanjem.

“Azbuku finansija ćemo sjutra u 14 sati obnoviti na pres konferenciji, na kojoj ćemo predstaviti i tužbu za ove neistine”, najavio je Spajić.

On je kazao da je to jedini kreditni aranžman do sad da je čitava dokumentacija dostupna javnosti.

“Vaše blaćenje neće proći”, dodao je Spajić.

Vlada je danas usvojila informaaciju prema kojoj će proslijediti tužilaštvu dokumentaciju u vezi emisije državnih obveznica iz 2020. godine kako bi se ispitao cijeli proces zakonitosti i mogućnost zloupotrebe i nezakonitog bogaćenja trećih lica korišćenjem javnih finansija radi sticanja nezakonite dobiti.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, kazao je na sjednici Vlade da informacijom koju su pripremili zahtijevaju da se preispita cijeli proces zakonitosti emisije obveznica sa praćenjem toka novca, uz pokušaj da se sazna kome je odobren diskont od 3,51 miliona EUR koji otvara mogućnost zloupotrebe.

„Nekadašnji ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić, donio je rješenje od 23. decembra 2020. godine koje je fiktivno spovedeno kroz Državni trezor sa nalogom da se sredstva u sistemu trezora na 16. decembar 2020. evidentiraju kao priliv sredstava po osnovu emisije od 4,93 miliona (pripadajuća sredstva po osnovu emisije), da se evidentira odliv sredstava od 3,5 miliona (iznos diskonta za emisiju obveznica), odliv sredstava od 1,35 miliona (bankarska naknada) i odliv sredstava od 113,59 hiljada (troškovi vezani za ugovaranje)“, naveo je Damjanović.