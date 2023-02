Rožajske šume u poslednje vrijeme,kako tvrdi grupa građana, opet su na meti organizovane kriminalne grupe, koji ih „pustoši i zarađuje ogroman novac“, a uz, kako naglašavaju, „podršku šefa Područne jedinice Alena Kalača“.

Izvor: Profimedia

Koncesiono upravljanje šumama, prema računici jedne NVO iz Plava, državu je koštalo 20 milijardi eura. Iz resornog ministarstva najavljuju da će do kraja godine formirati preduzeće „Crna Gora šume”, te da neće biti selektivnosti u njegovom radu. Svi koji nelegalno posijeku i jedno drvo – za to će i odgovarati.

Prijave su podnosili Upravi za gazdovanje šumama i lovištima sa zahtjevom da provjere njihove tvrdnje i istraže da li šef rožajske područne jedinice krši zakon, obraćali su se i Specijalnom tužilaštvu, kao i Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama. Za sada, kako ističu – bez rezultata.

“Za sve što se uradi nezakonito mora da postoji dokaz, to moramo svi da znamo. Da bi obezbijedili dokaz moramo biti na terenu. Ne možemo očekivati od šumara ili inspektora za šume koji su vezani, sad da ne koristim kako su vezanisa svakim koncesionarom da će on da odradi nešto što mu je nadležnost”, kazao je iz NVO Euromost Almer Mekić.

U Rožajama inspektori su, kažu na terenu svakodnevno, a nelegalna sječa drveta svedena je na minimum. Činjenica je ipak da u tom gradu posluje mnogo prerađivača, te da svima ne mogu ući u trag.

,,Vlada je već najavila obračun sa, kako kažu šumarskom mafijom. Činjenica da je država u proteklih deceniju i oštećena za milijarde eura, navela ih je na ideju da formiraju državno preduzeće – Crna Gora šume", navodi CdM.

“Da napravimo zakonski okvir i statut tog preduzeća, i vjerujem da će u toku ove godine sve biti završeno i više koncesija u Crnoj Gori od 15 godina neće biti. Svi će moći da kupe sirovinu, da je prerađuju, ali kad je kupe ona će odmah doći u platni promet”, kazao je ministar poljoprirede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković.

U izvještaju za 2022. godinu navodi se da je zbog krivičnog djela šumska krađa te godine prijavljeno sedam osoba, a prijave su podnijeli – „pravna lica u odnosu na tri lica i u odnosu na četiri lica prijave su podnijela fizička lica“.

– Sprovedeno je sedam izviđaja. Prijave su riješene na sljedeći način: odbačajem u odnosu na četiri lica i u odnosu na tri lica podnošenjem optužnog prijedloga. Prenijeto je jedno optuženje iz ranijeg perioda, tako da je u radu bilo ukupno četiri optuženja. Optuženje u odnosu na jedno lice riješeno je osuđujućom odlukom suda i to novčanom kaznom. Optuženje u odnosu na jedno lice je ustupljeno, dok su dva optuženja ostala neriješena na kraju izvještajnog perioda – piše u izvještaju.

Godinu ranije, 2021, rožajskom tužilaštvu zbog šumske krađe prijavljene su četiri osobe, a 2020. devet, dok je 2019. bilo prijavljeno 13 osumnjičenih šumokradica.

Uglavnom, u izvještajima su podaci bez detalja iz prijava i optužnica.

PRIJAVA INSPEKCIJI

Nezakonite radnje, tvrde sagovornici, Kalač je pokušao pokriti odlukama za tehničku građu po klasama (cjenovnik iz 2012).

– Ovaj cjenovnik nije se mogao primijeniti na doznačenu građu, jer nije imalo II i III klase. Država je oštećena za nekoliko desetina hiljada eura, radi pribavljanja lične materijalne koristi – navodi su sagovornika Pobjede.

Prošle godine, pričaju oni dalje, naplaćeno je 639 odluka za ogrijev i 113 tehničkih odluka po klasama.

Tako je, dodaju oni, kroz izvještaj Upravi za šume prikazana realizacija oko 1.200 metara kubnih, a realizacija je oko 5.000 metara kubnih i skoro toliko drvne mase koja nije evidentirana i ističu da je sve to lako dokazati.

– Ova činjenica potvrđuje da je odluke uplaćivalo jedno lice u višoj količini, odnosno da nijesu izdavane građanima – navode oni, između ostalog.

U prilogu su dostavili Ugovor br. 01-311/20 UPI1821/2, spisak izdatih tehničkih odluka, pregled računa uplaćenih tehničkih i „ogrijevnih odluka“, rekapitulacija maloprodaje br. 03/3-311/22-1006 od 14. 11. 2022 godine.

O takozvanoj šumarskoj mafiji u Crnoj Gori se govori godinama, ali reakcije države nije bilo.

PRIČA O ŠUMARSKOJ MAFIJI

Povodom sječe rožajskih šuma u avgustu prošle godine su se oglasili i plavski i andrijevički drvoprerađivači navodeći kako su ostali uzaludni apeli da tender za 2022. bude u skladu sa zakonom.

– To se najbolje vidjelo na posljednjem tenderu gdje su privilegovani drvoprerađivači, predvođeni šumskim lobijem iz Rožaja, u svim opštinama uzeli skoro cjelokupnu drvnu masu po početnim cijenama koja je bila ponuđena na tenderu, a preostalo što im se nije svidjelo, mogao je da dobije rijetki pojedinac. Prvenstveno navodimo Rožaje, jer su se upravo tamo sastali i međusobno podijelili sva odjeljenja tako što je na svako pojedinačno bio samo po jedan ponuđač i to sa početnom cijenom, a onda su pošli u pohod i na Plav, Pljevlja, Žabljak – naveli su oni tada u otvorenom pismu, potvrđujući da šume sijeku privilegovani.

Posljednji direktor „Gornjeg Ibra“ iz Rožaja, prije uvođenja stečaja, Hasan Kurtagić, ranije je upozoravao da se crnogorskim šumskim blagom bave na nezakonit način ljudi kojima to najmanje pripada.

– Ljudi koji su shvatili da se u uslovima tranzicije može uraditi mnogo toga nezakonitog što nikada neće biti sankcionisano. Ljudi koji su vidjeli svoju ličnu istorijsku poziciju da mogu biti bogati preko noći i obezbijediti svoje pra-pra-praunuče. To i čine, ja to neću dokazivati, jer je to vidljivo golim okom – rekao je on ranije.

Uprava za inspekcijske poslove Crne Gore podnijela je 19. januara krivičnu prijavu protiv Uprave za gazdovanje šumama i lovištima zbog prekomjerne sječe u Rožajama tokom 2020. godine. Osnov je bio rezultat inspekcijskog pregleda koji je urađen na inicijativu MANS-a, a koji je tu prekomjernu sječu doveo u vezu sa činjenicom da su te godine bili izbori u Crnoj Gori. Tadašnjom Upravom za šume rukovodio je Nusret Kalač, funkcioner sada opozicione Demokratske partije socijalista.

Tokom dvije godine podnešeno više od 90 krivičnih prijava za nelegalnu eksploataciju šuma

Odlazeći premijer Dritan Abazović istakao je juče na sjednici Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije da je održan sastanak sa direktorom Uprave za šume.

– Tokom dvije godine, nakon korone, podnešeno je preko 90 krivičnih prijava za nelegalnu eksploataciju šuma. Imam podatke o kojim firmama se radi. Moramo preko Uprave za inspekcijske poslove i Uprave za šume da napravimo spisak sa brojem prijava. Treba da pomognemo lugare, koji nijesu opremljeni, kako da se riješi problem – istakao je on.

Rekao je i da postoji odvoz drveta preko „divljih“ graničnih prijelaza.

– Ima najviše toga da okine više šume nego što je dozvoljeno, a kroz papire navede drugačije. Volio bih da i ovu situaciju riješimo u naredna dva mjeseca – naglasio je Abazović.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović rekao je da je evidentno postojanje kriminala u odnosu na šverc šuma, odnosno drvne građe i šljunka.

– Nelegalni izvoz drveta se vjerovatno vrši za Albaniju i Kosovo, veći dio ide tamo vani – kazao je Damjanović.