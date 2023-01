Program “Evropa sad, Grčka sjutra” ugrozio je likvidnost privrede. Za godinu dana 570 novih firmi u blokadi koja je porasla za 215 miliona eura, kazao je predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević

Izvor: Demokratski front/facebook/screenshot

Prema njegovim riječima, i za studente prve godine ekonomskog fakulteta je bilo jasno da će Program Evropa sad koji se bazira na nekontrolisanoj javnoj potrošnji i zaduživanjima, imati poguban efekat na poslovanje privrede, piše CdM.

“Povećanje zarada bez povećanja produktivnosti privrede, dovelo je do isisavanja novca iz privrede i povećanje sivih tokova. Država kao najveći poslodavac, investitor i kupac je povukla likvidnost iz privrede i banaka i to je dovelo do nelikvidnosti privrede i povećanja broja i iznosa firmi u blokadi”, naveo je Medojević u izjavi dostavljenoj medijima.

Kako je istakao, prije početka primjene programa u decembru 2021. bilo je blokirano 18.980 preduzeća i ukupan iznos blokada je bio 783 miliona eura.

“Nakon godinu dana primjene programa “Evropa sad” broj blokiranih preduzeća je porastao na 19.550, a ukupni iznos blokade računa je skoro milijardu eura (998 miliona eura). Za godinu dana novih 570 preduzeća je ušlo u blokadu računa, a ukupni iznos blokada je porastao za 215 miliona eura”, navodi Medojević.

Ideja da se uvećavaju plate i javna potrošnja, na račun zaduživanja, ističe Medojević, polako ali sigurno gura Crnu Goru ka Grčkom scenariju tj. bankrotu zemlje.

“Jeftini populizam i socijalnu demagogiju apostolopova i neznalica, skupo ćemo platiti, oštrim progamima štednje, otpuštanjima i smanjivanjima zarada i penzija. Mickej će tada biti u nekoj od svojih vila i umiraće od smijeha, kako je prodao ciglu naivnom narodu, a sebi napunio konta u inostranstvu”, zaključio je Medojević.